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Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку

Сегодня 17:46
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Возврат купленного в Интернет-магазине товара практически ничем не отличается от возврата продукции купленной в офлайн магазине. Часто сетевые продавцы грешат прописыванием дополнительных условий в договоре, хотя они не всегда законны. Журналисты dnepr.info разбирались, как вернуть товар в Интернет-магазин, и кто должен оплачивать обратную доставку.
Новости Днепра про Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку

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Поменять купленную продукцию можно если товар не использовался, на нем есть ярлыки, а у потребителя есть чек. Если товар не подошел из-за цвета, фасона или габаритов его можно вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки либо обменять на другой, аналогичной стоимости. В случае покупки в Интернет-магазине срок считается со дня доставки товара курьером или получении его на почте.

Покупатель имеет право вернуть товар, даже если его упаковка была раскрыта. И хотя закон не обязывает потребителя хранить упаковку несколько лет, но юристы рекомендуют не выбрасывать коробки пока не истекло 14 дней с момента покупки.

Интернет-магазин должен сообщить адрес, куда покупатель может привезти товар на обмен. Если же договор о покупке предусматривает доставку товара в другой город – услуги почты должен оплачивать продавец.

«Согласно прописанным в законодательстве правилам и нормам дистанционной торговли любые расходы, связанные с возвратом продукции возлагаются на продавца. Если продавец говорит, что он оплатит доставку товара только ненадлежащего качества, а обычный обмен или возврат товара по почте оплачивать не будет – это нарушение законодательства», — говорит юрист Анастасия Андреева.

При этом покупатель имеет право не возвращать товар пока он не получил обратно свои деньги.

«Данная норма регламентируется законом «О защите прав потребителей. В случае реализации продукции вне торговых или офисных помещений продавец должен вернуть уплаченные деньги без задержки не позже чем через 30 дней с момента сообщения потребителя о возврате товара», — отметила Анастасия Андреева.

 

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Новости Днепра про Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставкуУкраїнська Новости Днепра про Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставкуРусский

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