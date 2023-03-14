Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

В Днепре срочно требуется портная на производство. Необходим опыт работы на швейном оборудовании и на производстве. Обещают платить от 15 до 22 тыс грн в месяц. Работать нужно будет полный рабочий день, но зарплату будут платить ежедневно. В обязанности нового сотрудника будет входить, пошив чехлов для мягкой бескаркасной мебели, пошив интерьерных матрасов и декоративных подушек, а также постельного белья.
В православный храм требуется регент. Ему нужно знать устав и нотную грамоту, иметь слух. В обязанности входят проведение богослужений, литургий. Зарплата договорная и зависит от количества обязанностей – занятия с хором, проведение служб и прочее.
В компанию по продаже дверей срочно требуется продавец-консультант. Зарплату обещают от 13 до 18 тыс грн. работать нужно будет с 9 утра до 18 вечера все дни кроме воскресенья и понедельника. Авто объявления отмечает, что иногородним готовы предоставить жилье.
Срочно ищут в Днепре менеджера по документобороту. Платить обещают от 20 до 30 тыс грн. От соискателя требуется наличие юридического образования, любовь к работе с документами и умение с ними работать, опыт коммуникации с государственными органами. В обязанности его будет входить заводить данные о клиентах в специальную программу, контролировать и распределять поток клиентов, оформлять и подавать документы.
Кассир отделения обмена валют в Днепре может заработать за смену 550 грн плюс 3% от доходов. Вакансия «горячая», человека ищут срочно. Нужно будет менять валюту по установленному курсу, заполнять кассовые документы, проводить инкассацию. К будущему работнику есть ряд требований. Так, желателен опыт работы в подобных пунктах или кассиром в банке, знание того, как отличить подделку и настоящих денег, отсутствие вредных привычек и усидчивость. На работу возьмут только после тестирования и успешно пройденной стажировки.
В Днепре срочно ищут экспедитора. Платить обещают 18 тыс грн в месяц. В обязанности будет входить сопровождение и отгрузка товара к месту заказа, а также расчет с клиентом. От соискателя требуется умение работать с накладными и физическая сила.
В БЦ в Днепре срочно нужна уборщица. Занятость ее будет составлять 4 часа в день, платить обещают 3 тыс грн. Нужно будет проводить сухую и влажную уборку помещений. От соискателя требуется ответственность и отсутствие вредных привычек.
Также в Днепре срочно ищут сотрудника на должность администратора с зарплатой от 8 до 30 тыс грн. В объявлении сказано, что в день такой человек сможет зарабатывать до 2,3 тыс грн и еще получать процент. В обязанности входит административная работа и предоставление информации. Соискатель должен быть амбициозным и ответственным, при этом опыт работы и образование значение не имеют – обещают всему научить.
Кондитер, который знает, как готовить крема на торт может получать по 900 грн за смену. Сотрудника ищут срочно. Опыт работы обязателен. Работать нужно будет с 7 утра до 18 вечера.
Кладовщик в Днепре может заработать 850 грн в день. Нужен опыт работы и умение общаться с другими сотрудниками. В его обязанности будет входить проведение инвентаризации, организация работы склада и прием, хранение и перемещение товара.
Читайте также:
Автор:
Несмотря на постоянный террор со стороны рф, украинцы продолжают жить!
Доверяйте только проверенной информации!
Вчера стали известны победители кинопремии «Оскар». По такому поводу журналисты…
Важная информация!
В пятницу, 10 марта, около 19:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между 30-летним мужчиной и несовершеннолетним в одном из заведений питания на территории Покровского района в Кривом Роге.
В воскресенье, 12 марта, на улице Канатной в Днепре правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который делал «закладки».
Несмотря на постоянный террор со стороны рф, украинцы продолжают жить!
Доверяйте только проверенной информации!
В Днепропетровской области осудили убийц фермера.
Вчера стали известны победители кинопремии «Оскар». По такому поводу журналисты dnepr.info решили спросить у нейросети Midjourney как бы выглядели улицы Днепра, если бы в нашем городе снимали голливудские фильмы и сериалы.
В Укрзализныце рассказали, что забывают пассажиры в поездах.
Важная информация!
В Павлограде водитель сбил 37-летнюю женщину.
В Днепропетровской области отменили несколько пригородных поездов. Кроме того, некоторые электрички изменили маршрут движения. Это произошло из-за недавних вражеских обстрелов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!