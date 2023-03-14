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Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

Сегодня 14:50
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Срочно найти работу в Днепре можно тем специалистам, кто имеет опыт рабочей специальности, где нужно не только иметь дело с документами, но и заниматься физическим трудом, «работать руками». За такую работу предлагают самую разную зарплату – от 850 грн в день до 22 тыс в месяц. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий, где срочно требуются сотрудники.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

В Днепре срочно требуется портная на производство. Необходим опыт работы на швейном оборудовании и на производстве. Обещают платить от 15 до 22 тыс грн в месяц. Работать нужно будет полный рабочий день, но зарплату будут платить ежедневно. В обязанности нового сотрудника будет входить, пошив чехлов для мягкой бескаркасной мебели, пошив интерьерных матрасов и декоративных подушек, а также постельного белья.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

В православный храм требуется регент. Ему нужно знать устав и нотную грамоту, иметь слух. В обязанности входят проведение богослужений, литургий. Зарплата договорная и зависит от количества обязанностей – занятия с хором, проведение служб и прочее.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

В компанию по продаже дверей срочно требуется продавец-консультант. Зарплату обещают от 13 до 18 тыс грн. работать нужно будет с 9 утра до 18 вечера все дни кроме воскресенья и понедельника. Авто объявления отмечает, что иногородним готовы предоставить жилье.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

Срочно ищут в Днепре менеджера по документобороту. Платить обещают от 20 до 30 тыс грн. От соискателя требуется наличие юридического образования, любовь к работе с документами и умение с ними работать, опыт коммуникации с государственными органами. В обязанности его будет входить заводить данные о клиентах в специальную программу, контролировать и распределять поток клиентов, оформлять и подавать документы.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

Кассир отделения обмена валют в Днепре может заработать за смену 550 грн плюс 3% от доходов. Вакансия «горячая», человека ищут срочно. Нужно будет менять валюту по установленному курсу, заполнять кассовые документы, проводить инкассацию.  К будущему работнику есть ряд требований. Так, желателен опыт работы в подобных пунктах или кассиром в банке,  знание того, как отличить подделку и настоящих денег, отсутствие вредных привычек и усидчивость. На работу возьмут только после тестирования и успешно пройденной стажировки.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

В Днепре срочно ищут экспедитора. Платить обещают 18 тыс грн в месяц. В обязанности будет входить сопровождение и отгрузка товара к месту заказа, а также расчет с клиентом. От соискателя требуется умение работать с накладными и физическая сила.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

В БЦ в Днепре срочно нужна уборщица. Занятость ее будет составлять 4 часа в день, платить обещают 3 тыс грн. Нужно будет проводить сухую и влажную уборку помещений. От соискателя требуется ответственность и отсутствие вредных привычек.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

Также в Днепре срочно ищут сотрудника на должность администратора с зарплатой от 8 до 30 тыс грн. В объявлении сказано, что в день такой человек сможет зарабатывать до 2,3 тыс грн и еще получать процент. В обязанности входит административная работа и предоставление информации. Соискатель должен быть амбициозным и ответственным, при этом опыт работы и образование значение не имеют – обещают всему научить.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

Кондитер, который знает, как готовить крема на торт может получать по 900 грн за смену. Сотрудника ищут срочно. Опыт работы обязателен. Работать нужно будет с 7 утра до 18 вечера.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

Кладовщик в Днепре может заработать 850 грн в день. Нужен опыт работы и умение общаться с другими сотрудниками. В его обязанности будет входить проведение инвентаризации, организация работы склада и прием, хранение и перемещение товара.

Новости Днепра про Срочно нужны сотрудники: список горячих вакансий в Днепре

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