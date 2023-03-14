Терміново потрібні працівники: список гарячих вакансій у Дніпрі

Терміново знайти роботу у Дніпрі можна тим спеціалістам, хто має досвід робочої спеціальності, де потрібно не лише мати справу з документами, а й займатися фізичною працею, «працювати руками». За таку роботу пропонують найрізноманітнішу зарплату – від 850 грн. на день до 22 тис. на місяць. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 вакансій, де терміново потрібні співробітники.

У Дніпрі терміново потрібна кравчиня на виробництво. Необхідно мати досвід роботи на швейному устаткуванні та на виробництві. Обіцяють платити від 15 до 22 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день, але зарплатню платитимуть щодня. До обов’язків співробітника входитиме, пошиття чохлів для м’яких безкаркасних меблів, пошиття інтер’єрних матраців та декоративних подушок, а також постільної білизни.

Православному храму потрібен регент. Йому треба знати статут та нотну грамоту, мати слух. До обов’язків входять проведення богослужінь, літургій. Зарплата договірна та залежить від кількості обов’язків – заняття з хором, проведення служб та інше.

В компанію з продажу дверей терміново потрібен продавець-консультант. Зарплату обіцяють від 13 до 18 тис. грн. працювати потрібно буде з 9 ранку до 18 вечора усі дні окрім неділі та понеділка. Автор оголошення зазначає, що іногороднім готові надати житло.

Терміново шукають у Дніпрі менеджера з документообігу. Платити обіцяють від 20 до 30 тис грн. Від претендента потрібна наявність юридичної освіти, любов до роботи з документами та вміння з ними працювати, досвід комунікації з державними органами. До обов’язків входитиме заводити дані про клієнтів у спеціальну програму, контролювати та розподіляти потік клієнтів, оформляти та подавати документи.

Касир відділення обміну валют у Дніпрі може заробити за зміну 550 грн. плюс 3% від доходів. Вакансія «гаряча», людину шукають терміново. Потрібно буде змінювати валюту за встановленим курсом, заповнювати касові документи, проводити інкасацію. До майбутнього працівника є низка вимог. Так, бажаний досвід роботи в подібних пунктах або касиром у банку, знання того, як відрізнити підробку та справжні гроші, відсутність шкідливих звичок та посидючість. На роботу візьмуть лише після тестування та успішно пройденого стажування.

У Дніпрі терміново шукають експедитора. Платити обіцяють 18 тис. грн на місяць. До обов’язків входитиме супровід та відвантаження товару до місця замовлення, а також розрахунок з клієнтом. Від претендента вимагається вміння працювати з накладними та фізична сила.

У БЦ у Дніпрі терміново потрібна прибиральниця. Зайнятість її становитиме 4 години на день, платити обіцяють 3 тис грн на місяць. Потрібно буде проводити сухе та вологе прибирання приміщень. Від претендента потрібна відповідальність та відсутність шкідливих звичок.

Також у Дніпрі терміново шукають співробітника на посаду адміністратора із зарплатою від 8 до 30 тис грн. В оголошенні сказано, що в день така людина зможе заробляти до 2,3 тис грн і ще отримувати відсоток. До обов’язків входить адміністративна робота та надання інформації. Здобувач має бути амбітним та відповідальним, при цьому досвід роботи та освіта значення не мають – обіцяють усьому навчити.

Кондитер, який знає, як готувати крем на торт, може отримувати по 900 грн за зміну. Співробітника шукають терміново. Досвід роботи є обов’язковим. Працювати потрібно буде з 7 ранку до 18 вечора.

Комірник у Дніпрі може заробити 850 грн на день. Потрібний досвід роботи та вміння спілкуватися з іншими співробітниками. До його обов’язків входитиме проведення інвентаризації, організація роботи складу та прийом, зберігання та переміщення товару.

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