Які фільми отримали «Оскар» у 2023 році: короткий зміст та трейлери

Сьогодні вранці усьому світу стали відомі фільми-переможці американської кінопремії «Оскар». Церемонія нагородження найкращих пройшла в ніч із 12 на 13 березня. Журналісти dnepr.info дізналися, які фільми відзначили експерти кінопремії.

«Найкращим фільмом» стала картина «Все скрізь і одразу», режисерів Дені Квана та Деніела Шайнерта. Фільм складається із трьох частин, вони й утворюють його назву. У житті героїні – емігрантки китайського походження житті все йде шкереберть, коли податкова починає перевірку сімейного бізнесу – невеликий пральні. Ситуація призводить до напруження в родині і з’ясовується, що героїня може «пересуватися» до паралельних всесвітів та її завдання – врятувати мультивсесвіт, а для цього потрібно «зібрати» всі свої вміння та навички з різних всесвітів. Фільм його творці окреслили як фантастичну комедію з елементами драми.

У ролях: Мішель Єо, Стефані Сюй, Ке Хью Кван.

Виконавиця головної ролі у фільмі Мішель Єо також отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль. Статуетку за «Найкращу жіночу роль другого плану» отримала актриса Джеймі Лі Кертіс, яка грала у цьому фільмі. Найкращим актором за роль другого плану став Джонатан Ке Кван, який виконав роль у фільмі-тріумфаторі «Все скрізь і відразу».

Режисери фільму здобули статуетку за свою роботу над картиною. Також «Оскар» був присуджений фільму в номінації «Найкращий монтаж», «Найкращий оригінальний сценарій».

«Найкращим повнометражним анімаційним фільмом» було визнано мультфільм «Піноккіо Гільєрмо дель Торо». Ця робота відомого режисера виконана у жанрі фентезі. Картина переосмислює історію дерев’яної ляльки, де Піноккіо намагається виправдати очікування батька, пізнає сенс життя і всі ці події розгортаються під час Другої світової війни в Італії. Піноккіо виступає у цирку, його збиває машина, він потрапляє у потойбічний світ і знайомиться із чорними кроликами, дізнається, що він безсмертний. Піноккіо також потрапляє у військовий табір, а щоб потрапити на волю перетворює свій ніс на величезний міст.

У номінації «Найкращий адаптований сценарій» переміг фільм «Говорять жінки» на основі однойменного роману письменниці Міріам Тейве. За сюжетом одного вечора вісім жінок забираються на сінок, щоб провести там таємні збори. Усі вони – поселенки колонії менонітів. Ночами їм кололи наркотики та ґвалтували, тепер героїні зібралися разом, щоб вирішити, як діяти далі.

У ролях: Джессі Баклі, Руні Мара, Клер Фой.

«Найкращим повнометражним документальним фільмом» було визнано стрічку Деніела Роера про Олексія Навального. «Навальний». Це біографічна картина з елементами трилера про російського опозиціонера.

Також на «Кращий повнометражний документальний фільм» номінувалася і картина з України «Будинок зі скалок», що розповідає про трьох дітей, які перебувають у дитячому притулку у Лисичанську. Картина розповідає про тяжкі наслідки війни та про те, як люди пристосовуються та намагаються вижити, незважаючи на ці умови. Фільм – робота спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії.

Але все ж таки Україна, хоч і частково, але була представлена на врученні «Оскара». Найкращим саудтреком була визнана пісня Naatu Naatu, яка грала в індійському блокбастері RRR. Кліп на пісню знімали перед Маріїнським палацом у Києві у серпні 2021 року, а хореографами-постановниками у кліпі були українські танцюристи – Олена Шоптенко та Максим Леонов. У масовці також було задіяно понад 200 українських акторів та танцюристів.

«Найкращим міжнародним фільмом» стала картина «На західному фронті без змін», заснована на однойменному романі Еріха Марії Ремарка. Фільм розповідає про Першу світову війну та солдатів у ній.

У ролях: Фелікс Каммерер, Даніель Брюль.

Також цей фільм отримав статуетку в номінації «Найкраща операторська робота» та «Найкраща робота художника-постановника».

«Найкращим актором» став Брендан Фрейзер за роль у драмі «Кіт» – історії про професора з сильним ожирінням, який намагається налагодити стосунки з дочкою-підлітком. Також фільм отримав статуетку у номінації «Кращий грим та зачіски».

У номінації «Кращі костюми» нагороду отримав фільм «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» – ця картина є продовженням фільму «Чорна пантера», і однією з тих, що входить до Кінематографічного всесвіту Marvel.

Оскар у номінації «Найкращий звук» отримав фільм: «Найкращий стрілець: Меверік». Фільм із Томом Крузом у головній ролі шукача пригод пілота Меверика.

Статуетку за «Найкращі візуальні ефекти» віддали фільму «Аватар: Шлях води». Історія у картині розгортається через 10 років після основних подій фільму. Картина розповідає про сім’ю Саллі, про їхні битви, шлях та трагедію.

Найкращим анімованим короткометражним мультиком став «Хлопчик, кріт, лисиця та кінь».

Найкращим документальним короткометражним фільмом визнано «Шептуни слонів».

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