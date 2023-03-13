Яку історію приховує вулиця у Дніпрі, яка ніколи не змінювала своєї назви

Вулиця Ливарна – одна з найстаріших вулиць Дніпра. Свою назву вона отримала понад 200 років тому і з тих пір ніколи не змінювала її.

У 1832 році вільним місцем неподалік складів та пристаней зацікавився купець Абрам Заславський, викупив частину території та збудував на ній чавуноливарний завод. Він став першим металургійним підприємством міста. Будівля заводу тривалий час існувала на Ливарній, поки 1960 року її не знесли. Від цього заводу і походить назва території.

На Ливарній ніколи не було прибуткових будинків або красивих будівель, вона була торгово-промисловим «майданчиком». Жили тут працівники заводу, рибалки та лоцмани, що переправляють людей на інший бік річки. Також були тут склади з дровами, кілька пекарень та бакалійна крамниця.

У другій половині ХІХ століття на розі Ливарної звели великий будинок губернської земської управи. Тут місцеві поміщики влаштовували земські збори, зустрічалися, щоб обговорити справи.

До появи заводу на вулиці вже стояла дерев’яна невелика церква, її знесли у 1850 році, а згодом трохи далі збудували Успенський собор.

У минулому столітті, до початку Другої світової війни на вулиці збудували два багатоповерхові будинки, після війни вулиця практично не змінювалася аж до 1965 року, коли інтенсивне будівництво набережної підійшло до кордонів і Ливарної в тому числі. Це докорінно змінилося архітектурний дизайн вулиці.

Знову змінюватись Ливарна почала на початку 2000-х і тепер виглядає такою, якою ми її знаємо.

фото: група «Історія в фографіях. Катеринослав –Дніпропетровськ», О. Волок.

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