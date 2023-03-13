Перенесення столиці та заборона популярної соцмережі: найнезвичайніші петиції українців

Нещодавно на сайті Петицій Президента України з'явився документ із пропозицією: перейменувати назву «росія» на «московія». Петиція набрала необхідні 25 тис. голосів для того, щоб її розглянув Президент. Володимир Зеленський заявив, що доручив профільним відомствам вивчити можливість перейменування та історичну назву сусідньої держави. Журналісти dnepr.info вирішили подивитися, які ще петиції пишуть Президенту і про що просять Главу держави поки що в країні йде повномасштабна війна.

Додаткові вихідні

Чоловік на ім’я Олександр Слуцький 13 березня створив петицію з проханням зробити Міжнародний день чоловіка, який у світі відзначають 19 листопада вихідним днем. Поки що за це проголосували 8 осіб із необхідних 25 тис.

Також Главу держави просять встановити нове свято на честь слів «Слава Україні!». Відзначати його хочуть 6 березня та просять, щоб цей день був вихідним.

Просять Президента зробити вихідним днем і понеділок, що настає за поминальною неділею, яка йде після Великодня. У петиції сказано, що «поминальна неділя є важливим релігійним святом для багатьох українців, але після цього важливого дня багато хто йде у понеділок на роботу з поганим настроєм та меншою продуктивністю», – сказано в тексті петиції.

Для того, щоб продуктивність була високою, а відпочинок якіснішим, Президента просять запровадити в Україні чотириденний робочий тиждень.

Перенесення столиці

Цього року на сайті петицій з’явилося одразу дві пропозиції щодо перенесення столиці з Києва до інших регіонів України. Президенту пропонують перенести столицю до Кропивницького. Автор документа заявляє, що якщо перемістити столицю до Кіровоградської області, то окупантам у майбутньому у разі чого важко її захопити так, як вони захопили Київську область.

Також Володимира Зеленського просять перенести столицю до селища Луч Миколаївської області. Якихось аргументів автор не наводить, просто каже, що місто зруйноване окупантами, його треба відновити та перенести туди столицю.

Заборони та поради

Просять Президента та заборонити платформу Tik-Tok в Україні. Аргументів ініціатор петиції не наводить, але просить розглянути його пропозицію.

Крім цього, просять Володимира Зеленського «не допустити, щоб Китай допомагав росії!» Автор петиції каже, що є інформація про те, що влада КНР постачатиме снаряди Росії і якщо це правда – то влада України має негайно вжити заходів. Також він дає поради, що треба робити.

Фінансова грамотність

Ініціатор однієї з петицій на сайті просить, щоб держава розраховувалася за кредитами своїх громадян у мікрофінансових організаціях (не банках), якщо громадянин визнає себе банкрутом. Причина, через яку на це потрібно виділити кошти з бюджету на думку автора в тому, що держава не турбувалась про фінансову грамотність громадян, не проводила жодної роз’яснювальної роботи на цю тему, а отже побічно винна в тому, що люди набралися кредитів під великі відсотки та не можуть виплатити їх. Тому держава повинна також відповідати на «наслідки своєї бездіяльності».

Продовження декомунізації

Президента просять «декомунізувати термін «область», успадкований від СРСР та замінити його на словосполучення «земля», «волість», «край», що відображають українську культуру та історію. Ця зміна допоможе побудувати сильну та самодостатню україну з власною ідентичністю та культурою».

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