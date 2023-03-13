Какие фильмы получили «Оскар» в 2023 году: короткое содержание и трейлеры

Сегодня утром всему миру стали известны фильмы-победители американской кинопремии «Оскар». Церемония награждения лучших прошла в ночь с 12 на 13 марта. Журналисты dnepr.info узнали, какие фильмы были отмечены экспертами кинопремии.

«Лучшим фильмом» стала картина «Все везде и сразу», режиссеров Дени Квана и Дениэла Шайнерта. Фильм состоит из трех частей, они и образуют название фильма. В жизни главной героини — эмигрантки китайского происхождения в один момент идет кувырком, когда налоговая начинает проверку семейного бизнеса- небольшой прачечной. Выясняется, что героиня может «передвигаться» в параллельных вселенных и ее задача – спасти мультивселенную, а для этого нужно «собрать» все свои умения и навыки из разных вселенных. Фильм его создатели обозначили как фантастическую комедию с элементами драмы.

В ролях: Мишель Йео, Стефани Сюй, Ке Хью Кван.

Исполнительница главной роли в фильме Мишель Йео также получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана» получила актриса Джейми Ли Кертис, которая играла в этом фильме. «Лучшим актером за роль второго плана» стал Джонатан Ке Кван, исполнивший роль в фильме-триумфаторе «Все везде и сразу».

Режиссеры фильма получили статуэтку за свою работу над картиной. Также «Оскар» был присужден фильму в номинации «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий».

«Лучшим полнометражным анимационным фильмом» был признан мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо». Эта работа известного режиссера выполнена в жанре фэнтези. Картина переосмысливает историю деревянной куклы, где Пиноккио пытается оправдать ожидания отца, познает смысл жизни и все эти события разворачиваются в период Второй мировой войны в Италии. Пиноккио выступает в цирке, его сбивает машина, он попадает в загробный мир и знакомится с черными кроликами, узнает, что он бессмертный. Пиноккио также попадает в военный лагерь, а чтобы попасть на свободу превращает свой нос в огромный мост.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил фильм «Говорят женщины» на основе одноименного романа писательницы Мириам Тейве. По сюжету однажды вечером восемь женщин забираются на сеновал, чтобы провести там тайное собрание. Все они – поселенки колонии менонитов. По ночам им кололи наркотики и насиловали, теперь героини собрались вместе, чтобы решить, как действовать дальше.

В ролях: Джесси Бакли, Руни Мара, Клер Фой.

«Лучшим полнометражным документальным фильмом» была признана лента Дэниэла Роэра об Алексее Навальном. «Навальный». Это биографическая картина с элементами триллера о российском оппозиционере.

Также на «Лучший полнометражный документальный фильм» номинировалась и картина из Украины «Дом из осколков», рассказывающем о трех детях, которые находятся в детском приюте в Лисичанске. Картина рассказывает о тяжелых последствиях войны и о том, как люди приспосабливаются и пытаются выжить, не смотря на эти условия. Фильм – работа совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии.

Но все же Украина, хоть и частично, но была представлена на вручении «Оскара». Лучшим саудтреком была признана песня Naatu Naatu, игравшая в индийском блокбастере «RRR». Клип на песню снимали перед Мариинским дворцом в Киеве в августе 2021 года, а хореографами-постановщиками в клипе были украинские танцоры – Елена Шоптенко и Максим Леонов. В массовке также были задействованы более 200 украинских актеров и танцоров.

«Лучшим международным фильмом» стала картина «На западном фронте без перемен», основанная на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Фильм рассказывает о Первой мировой войне и солдатах в ней.

В ролях: Феликс Каммерер, Даниэль Брюль.

Также этот фильм получил статуэтку в номинации «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика».

«Лучшим актером» стал Брендан Фрейзер за роль в драме «Кит» — истории о профессоре с сильным ожирением, который пытается наладить отношения с дочерью –подростком. Также фильм получил статуэтку в номинации «Лучший грим и прически».

В номинации «Лучшие костюмы» награду получил фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» — эта картина является продолжением фильма «Черная пантера», и одной из тех, что входит в Кинематографическую вселенную Marvel.

Оскар в номинации «Лучший звук» получил фильм: «Лучший стрелок: Меверик». Фильм с Томом Крузом в главной роли искателя приключений пилота Меверика.

Статуэтку за «Лучшие визуальные эффекты» отдали фильму «Аватар: Путь воды». История в картине разворачивается спустя 10 лет после основных событий фильма. Картина рассказывает о семье Салли, про их битвы, путь и трагедии.

Лучшим анимированным короткометражным мультиком стал «Мальчик, крот, лисица и конь».

Лучшим документальным короткометражным фильмом признан «Шептуны слонов».

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