Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

Журналисты dnepr.info уже рассказывали об истории памятников в Днепре, посвященных поэту, а сегодня мы собрали ТОП-10 интересных фактов о Кобзаре.
Отец Тараса Шевченко был крепостным, а мать – свободной селянкой, семья которой имела пасеку, ее отец был чумаком и подрабатывал стельмахом.
С рождения Тарас Шевченко «принадлежал» помещике Василию Энгельгарду, который являлся племянником Григория Потемкина.
В детстве родители отдали Шевченко в дьяковскую школу. Через время он недолго проработал помощником священника.
Когда Тарасу Шевченко исполнилось 16 лет Энгельгард отдал его в школу живописи, которая находилась в Санкт-Петербурге. До этого Шевченко искал себе наставников в рисовании по близлежащим селам в Черкасской области и готов был ходить учиться за 15 км. За свою жизнь он написал более 1,3 тыс картин. До нашего времени сохранились около 800 работ. На жизнь Шевченко зарабатывал тем, что писал портреты.
Первые стихи Шевченко написал, учась в школе живописи. К ее окончанию у поэта уже был готов сборник «Кобзаря».
Любимым напитком поэта был чай с ромом, еще ему нравилось кофе по-венски, а любимым блюдом был борщ с карасями.
В 1861 году Тарас Шевченко за свои средства выпустил Букварь. Весь тираж, а это 10 тыс экземпляров, был отправлен в бесплатные школы, чтобы дети могли учиться грамоте.
Первый экземпляр «Кобзаря» был выдан в 1840 году. С тех пор книгу переиздавали более 8 млн раз. Произведения Шевченко переведены на более чем 100 языков, в том числе японский, корейский, арабский.
Первый памятник Шевченко установили в 1881 году. Сегодня этот город называется Форт-Шевченко и находится в Казахстане.
В Украине есть самая маленькая в мире реплика «Кобзаря». Издание размером не более 0,5 мм. Листать страницы можно только с помощью кончиков волос, а обложка книги сделана из лепестка бессмертника, прошита паутинкой, а автором реплики является украинский мастер Николай Сядристый.
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