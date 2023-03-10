Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

Сегодня 12:41
просмотров

10 марта в Украине – второй «Шевченковский день» или День памяти Шевченка. Украинский поэт родился 9 марта, а умер 10 марта, поэтому эти два дня весеннего месяца получили такое название. Тарас Шевченко умер в 47 летнем возрасте. Его тело перевезли в Украину, где, как он и просил, похоронили в Каневе.

Новости Днепра про Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

Журналисты dnepr.info уже рассказывали об истории памятников в Днепре, посвященных поэту, а сегодня мы собрали ТОП-10 интересных фактов о Кобзаре.

Отец Тараса Шевченко был крепостным, а мать – свободной селянкой, семья которой имела пасеку, ее отец был чумаком и подрабатывал стельмахом.

С рождения Тарас Шевченко «принадлежал» помещике Василию Энгельгарду, который являлся племянником Григория Потемкина.

В детстве родители отдали Шевченко в дьяковскую школу. Через время он недолго проработал помощником священника.

Когда Тарасу Шевченко исполнилось 16 лет Энгельгард отдал его в школу живописи, которая находилась в Санкт-Петербурге. До этого Шевченко искал себе наставников в рисовании по близлежащим селам в Черкасской области и готов был ходить учиться за 15 км. За свою жизнь он написал более 1,3 тыс картин. До нашего времени сохранились около 800 работ. На жизнь Шевченко зарабатывал тем, что писал портреты.

Новости Днепра про Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

Первые стихи Шевченко написал, учась в школе живописи. К ее окончанию у поэта уже был готов сборник «Кобзаря».

Любимым напитком поэта был чай с ромом,  еще ему нравилось кофе по-венски, а любимым блюдом был борщ с карасями.

В 1861 году Тарас Шевченко за свои средства выпустил Букварь. Весь тираж, а это 10 тыс экземпляров, был отправлен в бесплатные школы, чтобы дети могли учиться грамоте.

Новости Днепра про Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

Первый экземпляр «Кобзаря» был выдан в 1840 году. С тех пор книгу переиздавали более 8 млн раз.  Произведения Шевченко переведены на более чем 100 языков, в том числе японский, корейский, арабский.

Первый памятник Шевченко установили в 1881 году. Сегодня этот город называется Форт-Шевченко и находится в Казахстане.

Новости Днепра про Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

В Украине есть самая маленькая в мире реплика «Кобзаря». Издание размером не более 0,5 мм. Листать страницы можно только с помощью кончиков волос, а обложка книги сделана из лепестка бессмертника, прошита паутинкой, а автором реплики является украинский мастер Николай Сядристый.

Читайте также:

Новости Днепра про Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе ШевченкоУкраїнська Новости Днепра про Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе ШевченкоРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На вокзале в Днепре у мужчины нашли гранату
    Новости Днепра
    Сегодня 12:22
    На вокзале в Днепре у мужчины нашли гранату

    На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.

    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:27
    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции

    Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской…

    Не расслабляемся: в Днепре и области могут аварийно отключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 11:24
    Не расслабляемся: в Днепре и области могут аварийно отключать свет

    В Днепре могут аварийно выключать свет.

    В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)

    В Днепре ищут павлинов.

    Последние новости

    На вокзале в Днепре у мужчины нашли гранату
    На вокзале в Днепре у мужчины нашли гранату

    На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.

    Сегодня 12:22
    просмотров
    Подоляк анонсировал контрнаступление ВСУ через два месяца
    Подоляк анонсировал контрнаступление ВСУ через два месяца

    Подоляк рассказал, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

    Сегодня 11:55
    просмотров
    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции
    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции

    Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской нашли труп.

    Сегодня 11:27
    1
    просмотров
    Не расслабляемся: в Днепре и области могут аварийно отключать свет
    Не расслабляемся: в Днепре и области могут аварийно отключать свет

    В Днепре могут аварийно выключать свет.

    Сегодня 11:24
    просмотров
    Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов
    Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

    8 марта около 22:45 в селе Терновка в дом пожилых супругов проникли двое ранее судимых мужчин.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)
    В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)

    В Днепре ищут павлинов.

    Сегодня 10:42
    0
    просмотров
    В Днепре 11 спасателей тушили пожар в гараже (ФОТО)
    В Днепре 11 спасателей тушили пожар в гараже (ФОТО)

    Огонь потушили за 21 минуту.

    Сегодня 10:03
    2
    просмотров
    Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
    Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки

    По данным на утро пятницы, 10 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 156990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 9 БПЛА и 34 ракеты.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробности
    В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробности

    В Днепре «минер» сообщил о взрывчатке в ТРЦ «Мост-сити».

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты атаковали Никопольский район ракетами и тяжелой артиллерией
    Оккупанты атаковали Никопольский район ракетами и тяжелой артиллерией

    Ночью оккупанты ударили по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх