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  • ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в США

ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в США

Сегодня 15:19
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10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна. Для Украины это довольно новый праздник, так как указ об его отмечании был подписан только в конце 2021 года. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 интересных фактов об украинском гимне.
Новости Днепра про ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в США

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Первая версия стихотворения была написана Павлом Чубинским когда ему было 23 года в 1862 году. Он находился при этом у себя дома. Впоследствии за стихотворение Чубинского выслали в Архангельскую губернию, поскольку текст будущего гимна, по мнению полиции, «вредно воздействовал на ум простонародья».  Оригинальный текст, написанный рукой Чубинского, хранится в Научной библиотеке во Львове.

В 1863 году впервые текст стихотворения под названием «Ще не вмерла Україна» был напечатан в издании «Цель».

Новости Днепра про ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в США

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Именно в журнале композитор Михаил Вербицкий впервые увидел стих Чубинского и решил написать к нему музыку. Сначала это была мелодия для гитары, а позже превратилась в композицию для хора. Но первым автором музыки к гимну считается композитор Николай Лысенко. Также слова Чубинского на музыку положил и композитор Кирилл Стеценко, но популярной «песня» стала только после работы Вербицкого.

Гимном Карпатской Украины стих Чубинского официально стал в 1939 году, до этого текст и музыка были гимном при УНР и ЗУНР.

В Независимой Украине музыка Гимна была утверждена в 1992 году, а вот текст – только в 2003 году. При этом первая строчка была исправлена с «Ще не вмерла Україна» на «Ще не вмерла України».

При этом, из стиха Чубинского для гимна по сути взято 6 строк – четыре из них это куплет, еще две – припев. Остальная часть стихотворения официально не были утверждены, так как в строчке «Станем браття в бій кровавий від Сяну до Дону» увидели претензии на другие территории и ее брать не стали из-за политкорректности.

Дата Дня Государственного гимна выбрана не случайно. Именно в этот день в 1865 году произведение впервые прозвучало публично. Случилось это на концерте, посвященному дню памяти Тараса Шевченко. Мероприятие прошло в польском городе Перемышле.

В 2013 году Центр всемирного наследия ЮНЕСКО составил рейтинг из 193 гимном различных государств. При этом учитывалась целостность музыки и текста, общее благозвучие и оригинальность. Наш гимн не только вошел в ТОП-5 лучших среди государств Европы в этом рейтинге, но и был признан лучшим в мире.

Песня «Ще не вмерла Україна» была запрещена, пока Украина была в составе СССР. Впервые ее публично исполнили только в 1989 году на фестивале «Червона Рута» в Черновцах.

Впервые на пластинку композиция была записана в 1915 году. Произошло это в Нью-Йорке. Для записи песню как гимн исполнил украинский эмигрант Михаил Зозуляк.

 

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Новости Днепра про ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в СШАУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в СШАРусский

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