ТОП-10 невідомих фактів про гімн України: визнаний найкращим у світі і вперше записаний на платівку в США

10 березня в Україні відзначають День Державного гімну. Для України це досить нове свято, оскільки указ про його відзначення було підписано лише наприкінці 2021 року. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 цікавих фактів про український гімн.

Перша версія вірша була написана Павлом Чубинським, коли йому було 23 роки, у 1862 році. Він був при цьому вдома. Згодом за вірш Чубинського вислали до Архангельської губернії, оскільки текст майбутнього гімну, на думку поліції, «шкідливо впливав на розум простого люду».Оригінальний текст, написаний рукою Чубинського, зберігається у Науковій бібліотеці у Львові.

1863 року вперше текст вірша під назвою «Ще не вмерла Україна» був надрукований у виданні «Ціль».

Саме в журналі композитор Михайло Вербицький уперше побачив вірш Чубинського та вирішив написати до нього музику. Спочатку це була мелодія для гітари, а згодом перетворилася на композицію для хору. Але першим автором музики до гімну вважається композитор Микола Лисенко. Також слова Чубинського на музику поклав і композитор Кирило Стеценко, але популярною «пісня» стала лише після роботи Вербицького.

Гімном Карпатської України вірш Чубинського офіційно став у 1939 році, до цього текст та музика були гімном при УНР та ЗУНР.

У Незалежній Україні музику Гімну було затверджено 1992 року, а ось текст – лише 2003 року. При цьому перший рядок було виправлено з «Ще не вмерла Україна» на «Ще не вмерла Україна».

При цьому з вірша Чубинського для гімну по суті взято 6 рядків – чотири з них – це куплет, ще два – приспів. Решту вірша офіційно не було затверджено, оскільки у рядку «Станемо браття в бій кривавий від Сяну до Дону» розгледіли претензії на інші території і її брати не стали через політкоректність.

Дата Дня Державного гімну обрано не випадково. Саме цього дня 1865 року твір вперше прозвучав публічно. Сталося це на концерті, присвяченому дню пам’яті Тараса Шевченка. Захід пройшов у польському місті Перемишлі.

У 2013 році Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО склав рейтинг із 193 гімном різних держав. При цьому враховувалася цілісність музики та тексту, загальна милозвучність та оригінальність. Наш гімн не лише увійшов до ТОП-5 найкращих серед держав Європи у цьому рейтингу, але й був визнаний найкращим у світі.

Пісня «Ще не вмерла Україна» була заборонена поки Україна була у складі СРСР. Вперше її публічно виконали лише 1989 року на фестивалі «Червона Рута» у Чернівцях.

Вперше на платівку композиція була записана 1915 року. Сталося це у Нью-Йорку. Для запису пісню як гімн виконав український емігрант Михайло Зозуляк.

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