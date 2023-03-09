Батарейка в электросчетчике: зачем нужна и кто должен менять

Установленные двухтарифные электронные счетчики в квартирах жителей Днепра имеют батарейку. Это своего рода «страховка» для счетчика – она позволяет ему не сбиваться во время отключений электроэнергии. Таким образом на счетчике всегда установлена точная дата и время. А от последнего показателя в том числе зависит и количество киловатт, использованных после 23:00 во время действия «ночного» тарифа, что напрямую влияет на сумму в платежке. Если батарейка сбилась или показывает неправильные данные – потребитель может переплачивать за электроэнергию.
Также батарейка нужна для хранения всех данных. Она помогает энергонезависимой памяти устройства хранить измеренные значения электроэнергии и параметра. При отсутствии напряжения в сети, микроконтроллер счетчика переключается на экономный режим, который поддерживается работой батареи. Когда есть электричество – батарейка не работает, но все равно со временем она начинает выходить из строя. Понять, что ее пора менять можно по самому счетчику – на его экране загорится значок батарейки. Если в модели не предусмотрено такой опции –«оповещения», то понять, что батарейку нужно меня можно по самому прибору – он станет сбоить, а счета за свет могут вырасти.
Заменять батарейку должны только специалисты из энергетической компании, потребитель самостоятельно не имеет права этого делать, поскольку чтобы ее поменять – нужно снять пломбу.
Чтобы поменять батарейку нужно вызвать сотрудника ДТЕКа, который и проведет замену батареи. Для этого нужно подать заявку на сайте компании. Услуга бесплатная.
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