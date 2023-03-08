ТОП-5 улиц в Днепре названных в честь жительниц города: чем они известны

В Международный день борьбы за права женщин и международный мир журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 улиц, названных в честь жительниц Днепра, которые в разное время так или иначе боролись за права женщин или показывали жизнь женщины в городе, а также помогали его жителям в разных сферах.

В рамках декоммунизации 2015 года в Днепре появилась улица Елены Ган. Чуть более 150 лет тому произведениями писательницы из Екатеринослава зачитывалась вся страна. Ее называли «местной Жорж Санд». В своих произведениях она раскрывала тему женской судьбы и конфликт личности и общества. В центре ее творчества была судьба женщины в провинции и общественный суд, проблемы положения женщин в патриархальной семье и неуважительном отношении к женщинам со стороны мужчин.

С недавнего времени улица, на которой находится мост в парке Глобы названа в честь Елены Блаватской, еще одной известной жительницы нашего города. Блаватская – вторая дочь Елены Ган. Она стала знаменитым философом, также писала рассказы и основана Теософское общество. В Днепре также есть музей Елены Блаватской.

С 2015 года одна из улиц города носит имя Надежды Алексеенко. Это одна из немногих женщин –почетных гражданок Екатеринослава. В 1910 году после смерти мужа она пожертвовала городу двор на углу улиц и более 80 тыс рублей. Все это предназначалось для строительства детской больницы. Благотворительница хотела, чтобы детскую больницу назвали в честь ее мужа, сначала она так и называлась, но потом была переименована в честь медицинского профессора, педиатра, который работал там в 1920-х годах.

Александра Рындовская также является Почетной гражданкой города. Она является основателем и организатором первого женского училища. В первый год там получали образование 64 ученицы, обучение длилось четыре года. Через пять лет там было уже 8-ми классное образование, а учебное заведение стало называться Мариинской женской гимназией. Девочки в гимназии изучали физику, географию, математику, музыку, рукоделие, искусство танца, а после окончания обучения могли работать домашней учительницей. Обучались и воспитывались в гимназии девочки не только из богатых, но и из бедных семей.

В честь подпольщицы и жительницы АНД-района Галины Андрусенко назван сквер в Днепре. Когда началась Вторая мировая война Галина Андрусенко не уехала из Днепра, а занялась подпольной работой. Ее «сферой» была информационная деятельность. Она перепечатывала на машинке и распространяла листовки и сводки о состоянии дел на фронте. Ее арестовали в 1942 году. Из камеры она передала матери рушник с вышитой надписью «Привіт волі», а во время допросов вела себя вызывающе и не раз заявляла, что: «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». В 1943 году Галину Андрусенко расстреляли.

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