В Днепре на Строителей нашли инопланетян 1970-х годов (ФОТО)

Появились скульптуры тут в середине 1970-х годов. Но были однотонными. Покрасили их спустя несколько лет. Местные жители в шутку называют их пришельцами, а место, где они стоят «базой НЛО».
Рядом с этой базой находится детская площадка и стоят уличные спортивные тренажеры.
Фигуры выглядят очень необычно и понять, что они изображают — сложно.
Часть из них выкрашена в зеленый цвет. Другая часть – в оранжевый и фиолетовый.
Всего таких скульптур во дворе на улице насчитывается 5 штук.
Судя по внешнему виду и состоянию краски – жители за ними присматривают и регулярно обновляют цвет «НЛО».
Помимо необычных скульптур на Строителей в 1970-х годах построили кинотеатр, работал тут и каток. Местные окрестили его «шайбой», поскольку жители близлежащих домов зимой играли на катке в хоккей. Сейчас на его месте баскетбольная площадка.
Рядом с ней – несколько будок, которые жильцы близлежащих домов «обустроили» для уличных собак, чтобы у четырехлапых был свой дом.
фото: Екатерина Шевцова
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