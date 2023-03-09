В Днепре на Строителей нашли инопланетян 1970-х годов (ФОТО)

В одном из дворов многоэтажного дома на улице Строителей в Днепре стоят необычные скульптуры из камня.

Появились скульптуры тут в середине 1970-х годов. Но были однотонными. Покрасили их спустя несколько лет. Местные жители в шутку называют их пришельцами, а место, где они стоят «базой НЛО».

Рядом с этой базой находится детская площадка и стоят уличные спортивные тренажеры.

Фигуры выглядят очень необычно и понять, что они изображают — сложно.

Часть из них выкрашена в зеленый цвет. Другая часть – в оранжевый и фиолетовый.

Всего таких скульптур во дворе на улице насчитывается 5 штук.

Судя по внешнему виду и состоянию краски – жители за ними присматривают и регулярно обновляют цвет «НЛО».

Помимо необычных скульптур на Строителей в 1970-х годах построили кинотеатр, работал тут и каток. Местные окрестили его «шайбой», поскольку жители близлежащих домов зимой играли на катке в хоккей. Сейчас на его месте баскетбольная площадка.

Рядом с ней – несколько будок, которые жильцы близлежащих домов «обустроили» для уличных собак, чтобы у четырехлапых был свой дом.

фото: Екатерина Шевцова

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