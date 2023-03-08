«Поговорить» с Маском, Губкой Бобом и рассказать о чувствах: ТОП-5 альтернатив ChatGPT

Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-5 нейросетей, с которыми можно поболтать и не только.
Character AI – не пишет программ, не придумывает слоганов, не дает какую-либо информацию о том или ином человеке. Но зато дает пользователю возможность пообщаться с каким-нибудь историческим персонажем, а также героем книг, фильмов, видеоигр, писателем, художником или бизнесменом современности. Все персонажи выдуманы, поэтому верить им не стоит. Чат-бот имитирует манеру речи того или иного человека или героя. Тут можно поговорить с Гермионой Грейджер, Бараком Обамой, Майклом Джексоном, Локи из вселенной «Марвел» и даже Илоном Маском. Чтобы начать беседу нужно выбрать персонажа, они созданы для поддержания беседы, но многие будут возвращаться к тому, о чем они изначально были запрограммированы. Например, герой мультика Губка Боб поддержит разговор на философскую тему, но все равно сведет его к охоте на медуз. Если ответ героя не нравится можно нажать на кнопку и чат-бот сгенерирует новый ответ.
Зарегистрироваться можно через аккаунт в google –почте. Единственный минус – общение проходит на английском языке, но есть возможность включить переводчик.
Чат-бот YouChat может отвечать на вопросы, давать разные ответы на запросы, написать за человека письмо или даже часть кода для программирования, но иногда может выдавать неправильные ответы. Распознает рисунки и может издавать диаграммы и т.д. Понимает несколько языков, но наиболее открытый ответ дает, если вопросы задают на английском. Пользоваться им можно бесплатно. Чат можно скачать на телефон в качестве приложения.
Нейросеть Perplexity AI – по сути это то же ChatGPT, но при этом чат-бот не только дает ответы на вопросы, но еще показывает источник, откуда берет информацию. Регистрация для работы с чатом не требуется. Он понимает разные языки, но ответы выдает преимущественно на английском.
DialoGPT – чат-бот больше подходит для общения, а не поиска информации. Поддерживает разговор (пытается) обо всем на свете. Регистрация бесплатная.
Replika – чат-бот созданный как «друг» для пользователя. Он может выслушать историю, дать успокаивающий ответ, разговаривает про все не свете, но больше сосредоточен на чувствах и эмоциях. Его нельзя использовать как «поисковик» или «помощника», но поговорить – самое оно.
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