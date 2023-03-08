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Куда нести пластик и старую технику в Днепре

Сегодня 12:38
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Чтобы Днепр был чище, нужны не только усилия коммунальщиков, но и каждого из его жителей. То,  что может сделать каждый для того, чтобы наш город был чище – это начать сортировать мусор и не выбрасывать в мусорный бак то, что не должно попадать на мусорный полигон. Как правильно сортировать отходы и куда можно сдавать – узнавали журналисты dnepr.info.
Новости Днепра про Куда нести пластик и старую технику в Днепре

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Прежде всего отметим, что в мусорный бак нельзя выбрасывать: батарейки, лампы, бытовую технику, электронику, старые термометры, медицинские отходы, маски и опавшие осенние листья. Все это можно выбрасывать в отдельные контейнеры, стоящие в магазинах, торговых центрах и относить к пунктам приема.

Для сортировки мусора не требуется много места. Все сырье можно складывать в одну коробку или пакет, отделяя органические отходы и мусор, не поддающийся переработке, а непосредственно в день сдачи сырья разделить все на «подтипы».

Откладывать для сортировки можно только тот пластик или металл, на котором нет остатков пищи. Не примут на переработку влажные салфетки, ушные палочки, зубные щетки, соломинки, чеки, ватные диски, одноразовую посуду.

На переработку можно сдать алюминиевые и консервные баночки, но не примут обертки от конфет, пустые баллончики из-под дезодоранта, фольгу с остатками пищи.

Можно сдать в пункт сбора вторсырья бутылки с маркировкой PET, PETTE, HDPE, PEHD, PE, крышечки, полиэтиленовую пленку.

Также в пункте примут газеты, журналы, тетради, книги без жесткой обложки, картонные ящики, бумажные пакеты, но откажутся от салфеток, чеков, одноразовой посуды, грязных пакетов из-под сока или молока, Tetra-Pac нужно мыть внутри и только потом сдавать, загрязненный жиром картон тоже не возьмут.

Сортируя стеклянные изделия нужно учитывать, что отвезти в пункт приема вторсырья можно целые и битые стеклянные бутылки, банки и т.д, но не жаростойкое и ударопрочное стекло, керамику, экраны телефонов или телевизоров, хрусталь.

Утилизировать подержанную технику и смартфоны можно через ремонтные пункты. Там ваш телевизор или телефон разберут на детали и благодаря этому другие телефоны или техника обретут новую жизнь. В интернете можно найти объявления, где всю технику у вас заберут самовывозом, а значит, не нужно будет ее никуда везти или нести. Ртутный термометр или старые ртутные лампы можно сдать в отделение МЧС, адрес и график работы можно найти в Интернете. Батарейки принимают во многих супермаркетах в зоне у касс. А вот куда нести макулатуру, отсортированный пластик, алюминий и прочее можно узнать здесь. Это национальная карта пунктов приема вторсырья.

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