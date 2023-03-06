Когда начали отмечать 8 марта, что значит этот день и причем тут фиолетовый цвет

Сегодня в приложении «Дія» завершился опрос по поводу Дня 8 марта: оставлять его выходным или сделать рабочим. Большинство опрошенных – почти 62% ответили, что хотят, чтобы этот день остался выходным. Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю происхождения Международного женского дня.

Всего в опросе в приложении приняло участие чуть более двух миллионов украинцев, не смогли точно определиться с тем, хотят они чтобы был выходной или рабочий день чуть более 5% граждан.

Началось все более 100 лет назад. 8 марта 1908 года в Нью-Йорке прошел марш ткачих. Они требовали повышения зарплаты и право голоса. Марш назвали «Хлеб и розы». В 1909 году в память об этой акции социалисты в США установили Национальный женский день.

Уже в 1910 году на Второй Международной конференции социалисток было предложено отмечать Международный женский день, чтобы добиться права волеизъявления на выборах для женщин. Тогда он назывался Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию.

В 1911 году в Австрии, Дании, Германии, Швейцарии впервые отметили этот день. Точно даты не было, отмечать день именно 8 марта начали только в 1914 году. К этому времени к списку стран добавилась Венгрия и Нидерланды.

В 1975 году ООН «присвоила» дню 8 марта статус Международного женского дня. Но уже через два года Генеральная Ассамблея предложила государствам объявить этот день Днем борьбы за права женщин и международный мир. Каждый год Генеральная Ассамблея задает «тему» этого дня. Например, в этом году это «Цифровизация: инновации и технологии для гендерного равенства».

У этого дня даже есть свои цвета: фиолетовый, зеленый и белый. В качестве «символов» их предложил еще в 1908 году британский женский журнал. Фиолетовый означает справедливость и достоинство, зеленый – надежду, белый – чистоту.

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