Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только

Согласно Постановлению Кабмина, выезд заграницу запрещен тем, кто работает на государственной службе, работают на предприятиях где половина учреждения принадлежит государству и имеют при этом бронь или просто были забронированы предприятием от мобилизации.
Но есть и исключения. Так, поехать за границу, в том числе и мужчины могут если являются одиноким отцом ребенка младше 18 лет, или у него более трех несовершеннолетних детей. Также пределы страны может покинуть мужчина или женщина если они уезжают навестить детей, для сопровождения детей для выезда за пределы Украины, для лечения или в качестве сопровождающего больного. Последние три пункта касаются в том числе и женщин.
Пересечь границу Украины можно только на автомобиле или автобусе. Для тех, кто хочет выехать на своем авто при себе нужно иметь не только свой паспорт, но и техпаспорт на машину, права, «зеленую карту» — это страховка для авто, которая «работает» за границей. Выехать за границу могут мужчины, которые не пригодны к службе в армии на основании выводов медкомиссии и исключены из военного учета. Поэтому соответствующие документы для выезда мужчина должен иметь при себе. Также разрешен выезд мужчин которые временно непригодны к службе по состоянию здоровья. При этом у него должны быть соответствующие документы.
Родители должны иметь с собой свидетельство о рождении ребенка в оригинале и паспорт ребенка, если тому более 16 лет. При этом согласие второго родителя на вывоз чада заграницу пока что не требуется.
У тех, кто сопровождает ребенка или родственника за границу на лечение должны быть соответствующие документы, а также медицинские документы больного.
Если во время пребывания за границей истек срок действия документов, то продлить его можно только в дипломатических представительствах Украины. Увеличить срок действия загранпаспорта можно за один день. При этом, вернуться в Украину с не действующим паспортом можно, если документ есть в приложении «Дія».
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