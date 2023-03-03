ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре

Самый простой способ избавиться от старых и зачитанных книг – продать их. Сделать это можно несколькими способами: попытаться отнести на книжный рынок в Днепре. Но продавцов тут очень мало и не факт, что они будут согласны купить печатный секонд –хенд.
Еще можно продать книги самостоятельно – выставив их на интернет-площадках, а можно обратиться к скупщикам. Но они специализируются только на оптовых покупках. То есть если хотите продать от 5 и больше книг – к вам могут приехать и забрать литературу. Заплатить за книгу обещают от 5 до 1000 грн, в зависимости от ее состояния и содержания.
Также продать книгу можно на благотворительной платформе «Мурахи». На этой онлайн-площадке продается все что угодно, а все вырученные средства идут на социальные нужды населения.
Старую книгу можно отнести в библиотеку. Но она должна быть в хорошем состоянии, с поврежденными палитурками, страницами или сильно потертой обложкой книгу не примут. Узнать о правилах приема и в каких именно авторах нуждается библиотека можно на ее сайте. У каждого книгохранилища свои требования.
Безвозмездно книги принимают различные благотворительные организации, гериатрические пансионаты, реабилитационные центры, детские дома. Но об их потребностях лучше на всякий случай узнать заранее. Как правила подходит вся занимательная или познавательная литература, но уточнить будет не лишним.
Принцип буккроссинга – это прежде всего обмен книгами, когда с полки в общественном месте ее можно взять бесплатно, но с условием обязательного возврата или оставить взамен свою. Отдать книги можно в организации и учреждения, где есть специальные полки для обмена литературой. В Украине «работает» специальный чат-бот Bookrossing, где можно узнать адреса мест с полками для книг, а также какая литература там доступна.
В социальных сетях есть группы, где можно как найти интересную книгу, так и отдать кому-нибудь свою. Тут иногда книги отдают просто так, самовывозом, иногда «за шоколадку». Любой пользователь может вступить в группу и выставить свою коллекцию из книжного шкафа.
Читайте также:
Автор:
В 1950-х годах рядом с Фестивальным причалом и парком Шевченко…
Главный советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров заявил,…
В Днепре в месяц могут сузить Слобожанский проспект.
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских…
В 1950-х годах рядом с Фестивальным причалом и парком Шевченко в Днепре стояли коммуналки с удобствами на улице и общей кухней на весь дом. Район не считался таким престижным, как сейчас, а на улицах вместо асфальта была брусчатка и камни.…
В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который наживался на без вести пропавших военных.
В Днепропетровской области водитель трактора переехал дворника.
Главный советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров заявил, что по его оценкам, война в Украине продлится еще минимум год, а победить россию нужно на поле боя.
В Днепре в месяц могут сузить Слобожанский проспект.
1 марта в частном доме в Никопольском районе раздался взрыв.
В Днепропетровской области мужчина травмировался, упав с крыши частного дома.
На Днепропетровщине двое мужчин украли у 82-летнего дедушки деньги, которые он хранил в банке.
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях. В то же время оккупанты не перестают предпринимать попытки штурмовать Бахмут.
Агрессор дважды обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район ночью 3 марта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!