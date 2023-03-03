ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре

В книжном шкафу у многих жителей Днепра наверняка найдутся те книги, что были прочитаны несколько раз или не понравились и теперь стоят, и просто занимают место. Журналисты dnepr.info узнали, как можно освободить книжные полки и куда можно деть старые книги.

Вариант первый: продажа

Самый простой способ избавиться от старых и зачитанных книг – продать их. Сделать это можно несколькими способами: попытаться отнести на книжный рынок в Днепре. Но продавцов тут очень мало и не факт, что они будут согласны купить печатный секонд –хенд.

Еще можно продать книги самостоятельно – выставив их на интернет-площадках, а можно обратиться к скупщикам. Но они специализируются только на оптовых покупках. То есть если хотите продать от 5 и больше книг – к вам могут приехать и забрать литературу. Заплатить за книгу обещают от 5 до 1000 грн, в зависимости от ее состояния и содержания.

Также продать книгу можно на благотворительной платформе «Мурахи». На этой онлайн-площадке продается все что угодно, а все вырученные средства идут на социальные нужды населения.

Вариант второй: библиотека

Старую книгу можно отнести в библиотеку. Но она должна быть в хорошем состоянии, с поврежденными палитурками, страницами или сильно потертой обложкой книгу не примут. Узнать о правилах приема и в каких именно авторах нуждается библиотека можно на ее сайте. У каждого книгохранилища свои требования.

Вариант третий: благотворительность

Безвозмездно книги принимают различные благотворительные организации, гериатрические пансионаты, реабилитационные центры, детские дома. Но об их потребностях лучше на всякий случай узнать заранее. Как правила подходит вся занимательная или познавательная литература, но уточнить будет не лишним.

Вариант четвертый: буккроссинг

Принцип буккроссинга – это прежде всего обмен книгами, когда с полки в общественном месте ее можно взять бесплатно, но с условием обязательного возврата или оставить взамен свою. Отдать книги можно в организации и учреждения, где есть специальные полки для обмена литературой. В Украине «работает» специальный чат-бот Bookrossing, где можно узнать адреса мест с полками для книг, а также какая литература там доступна.

Вариант пятый: социальные сети

В социальных сетях есть группы, где можно как найти интересную книгу, так и отдать кому-нибудь свою. Тут иногда книги отдают просто так, самовывозом, иногда «за шоколадку». Любой пользователь может вступить в группу и выставить свою коллекцию из книжного шкафа.

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