Які документи потрібні жителям Дніпра для в’їзду та виїзду з країни на авто і не тільки

Поки що межі України можуть покинути не всі її громадяни. Виїзд заборонено чоловікам призовного віку – від 18 до 60 років, а також деяким категоріям жінок.

Згідно з Постановою Кабміну, виїзд за кордон заборонено тим, хто працює на державній службі або на підприємствах, де половина установи належить державі і мають при цьому бронь або просто були заброньовані підприємством від мобілізації.

Але є й винятки. Так, поїхати за кордон, у тому числі й чоловіки можуть, якщо є самотнім батьком дитини молодше 18 років, або у нього більше трьох неповнолітніх дітей. Також межі країни може залишити чоловік або жінка, якщо вони їдуть відвідати дітей, для супроводу дітей для виїзду за межі України, для лікування або як супроводжуючий хворого. Останні три пункти стосуються, зокрема, і жінок.

Перетнути кордон України можна лише на автомобілі чи автобусі. Для тих, хто хоче виїхати на своєму авто при собі, потрібно мати не тільки свій паспорт, а й техпаспорт на машину, права, «зелену карту» – це страховка для авто, яка «працює» за кордоном. Виїхати за кордон можуть чоловіки, які не придатні до служби в армії на підставі висновків медкомісії та виключені з військового обліку. Тому відповідні документи для виїзду чоловік повинен мати при собі. Також дозволено виїзд чоловіків, які тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я. При цьому він повинен мати відповідні документи.

Батьки повинні мати свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт дитини, якщо тій більше 16 років. При цьому згода іншого з батьків на вивіз чада за кордон поки що не потрібна.

У тих, хто супроводжує дитину чи родича за кордон на лікування, мають бути відповідні документи, а також медичні документи хворого.

Якщо під час перебування за кордоном минув термін дії документів, то продовжити його можна лише у дипломатичних представництвах України. Збільшити термін дії закордонного паспорта можна за день. При цьому повернутися в Україну з недійсним паперовим паспортом можна, якщо документ є у застосунку «Дія».

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