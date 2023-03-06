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  • Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами

Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами

Сегодня 12:47
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Раньше на месте общежитий и вузов города была ярмарочная площадь. В торговые дни купить на ярмарке можно было что угодно – от украшений до меха и апельсинов.
Новости Днепра про Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами

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Первые торговые ряды Днепра находились в нынешнем центре города, на площади Героев Майдана, а вот первая ярмарочная площадь города была значительно выше – на Соборной горе, на пересечении улицы Гончара и центрального проспекта. В 1830-х годах это была граница города и ничего кроме поля тут не было. В 1850-х сюда стали приезжать торговать, летом проводилась ярмарка. Продавали в основном шерсть, зерно, коноплю и другие продукты. В 1860-х годах Ярмарочная площадь разрослась и захватывала уже нынешнюю  улицу Телевизионную.

Товар продавали прямо с возов или размещали на специальных деревянных лавках. Временами торговцев было так много, что они все на площади не помещали и тогда она разрасталась еще больше и прилавки можно было увидеть даже у ограды нынешнего Севастопольского парка. Продавали тут товар торговцы не только из близлежащих к Днепру городов, но и привозили продукцию даже из Польши. В дни Ярмарки на площади купить можно было все: от отрезов ткани, сахара и чая до драгоценностей с камнями, обуви и масляных красок с апельсинами и финиками. Ярмарочная площадь делилась на ряды: Посудный, Бакалейный, Панский и т.п. Также на площади был деревянный театр, где ежедневно развлекали гостей ярмарки.

Но к концу XIX века Ярмарочная площадь стала приходить в упадок, территория понемногу начинает застраиваться, на верху горы строятся в основном частные дома, внизу в овраге – кирпичные заводы. Главная улица по которой проходила раньше ярмарка звалась Кирпичной, в 1909 году ее переименовали в Полтавскую, а позже – она стала называться улицей Кирова и только в этом веке получила имя Олеся Гончара. В 1899 году на площади был возведен главный корпус бывшего Горного университета и вытеснило торговцев с этой части города ближе к тогдашним окраинам. На память про Ярмарочную площадь жителям Днепра остался Нагорный рынок.

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Новости Днепра про Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазамиУкраїнська Новости Днепра про Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазамиРусский

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