Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Многие из жителей Днепра что-то коллекционировали в детстве или продолжают собирать сейчас. Коллекционирование – это одновременно азарт поиска нового экспоната и радость от пополнения коллекции. Но бывает так, что все, что собиралось в течение нескольких лет выставляют на продажу. Новому хозяину уже не нужно будет искать экспонаты, ему сразу предлагают готовую коллекцию.

Журналисты dnepr.info узнали, что собирают жители Днепра и за сколько они готовы расстаться со своей коллекцией.

Коллекцию фарфоровых штофов в Днепре готовы продать за 26 тыс грн. Штоф – это такой сосуд, куда раньше наливали алкоголь, но поместить туда можно любую жидкость. В коллекции 65 штофов, все оформлены в украинской народной тематики: это казаки и девушки в национальной одежде.

Коллекцию различных кактусов можно купить в Днепре по 100 грн за экспонат. Сколько горшков в коллекции – владелец не говорит, равно как и есть ли там необычные и редкие экспонаты. Он лишь отмечает, что есть как молодые растения, так и довольно взрослые.

Необычную коллекцию крышек для бутылок готовы продать в Днепре за 200 грн. В «наборе» чуть более 30 экспонатов. Судя по фото, крышки были сняты с водочных бутылок и не только.

Один автомобильный номер в Днепре можно купить за 60 грн. Владелец распродает свою коллекцию автознаков и отмечает, что в его «наборе» есть не только номерные знаки Украины, но также и других стран ЕС. Также возможен вариант обмена на аналогичные номерные знаки стран Европы или США. Знаки продают исключительно в целях коллекционирования или для декора.

Много кто в детстве собирал вкладыши из-под жвачек, многие продолжают делать это до сих пор. Купить в Днепре коллекцию оберток и вкладышей можно по цене от 25 грн за штучку. Продавец отмечает, что оптом будет дешевле.

Необычную коллекцию, состоящую из более чем тысячи мобильных телефонов готовы продать за 100 тыс грн. Как отмечает продавец, среди экспонатов есть рабочие и не рабочие модели. Также возможен обмен одних телефонов на другие. В коллекции есть кнопочные, сенсорные телефоны разных марок и форм.

Коллекцию алюминиевых банок Pepsi 2018 года их хозяин оценил в 40 тыс грн. отмечается, что все банки в идеальном состоянии, полные, то есть с напитком, но уже просроченные. Продают без торга.

Коллекцию детских кукол 1970-х годов выпуска продают в Днепре за 20 тыс грн. Одежда и обувь экспонатов оригинальные, к ним идут такие же оригинальные коробки. Всего 7 экспонатов.

Шахматы Гарри Поттера можно купить за 2 тыс грн. Но возможна продажа и поштучно. Для настоящих фанатов книги шахматы продают от 40 до 60 грн за штуку, в зависимости от значения фигуры. Дороже всего Дамы и Короли. Гербы факультетов обойдутся по 50 грн за штуку.

Набор украинских монет 1996 года выпуска обойдется в 10 тыс грн. Как отмечает продавец, всего в том году было выпущено около 10 тыс штук «полных» наборов монет от 1 до 50 коп. Поэтому сейчас найти «копеечку» 1996 года – большая редкость.

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