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  • Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Сегодня 18:05
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Многие из жителей Днепра что-то коллекционировали в детстве или продолжают собирать сейчас. Коллекционирование – это одновременно азарт поиска нового экспоната и радость от пополнения коллекции. Но бывает так, что все, что собиралось в течение нескольких лет выставляют на продажу. Новому хозяину уже не нужно будет искать экспонаты, ему сразу предлагают готовую коллекцию.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Журналисты dnepr.info узнали, что собирают жители Днепра и за сколько они готовы расстаться со своей коллекцией.

Коллекцию фарфоровых штофов в Днепре готовы продать за 26 тыс грн. Штоф – это такой сосуд, куда раньше наливали алкоголь, но поместить туда можно любую жидкость. В коллекции 65 штофов, все оформлены в украинской народной тематики: это казаки и девушки в национальной одежде.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Коллекцию различных кактусов можно купить в Днепре по 100 грн за экспонат. Сколько горшков в коллекции – владелец не говорит, равно как и есть ли там необычные и редкие экспонаты. Он лишь отмечает, что есть как молодые растения, так и довольно взрослые.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Необычную коллекцию крышек для бутылок готовы продать в Днепре за 200 грн. В «наборе» чуть более 30 экспонатов. Судя по фото, крышки были сняты с водочных бутылок и не только.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Один автомобильный номер в Днепре можно купить за 60 грн. Владелец распродает свою коллекцию автознаков и отмечает, что в его «наборе» есть не только номерные знаки Украины, но также и других стран ЕС. Также возможен вариант обмена на аналогичные номерные знаки стран Европы или США. Знаки продают исключительно в целях коллекционирования или для декора.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Много кто в детстве собирал вкладыши из-под жвачек, многие продолжают делать это до сих пор. Купить в Днепре коллекцию оберток и вкладышей можно по цене от 25 грн за штучку. Продавец отмечает, что оптом будет дешевле.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Необычную коллекцию, состоящую из более чем тысячи мобильных телефонов готовы продать за 100 тыс грн. Как отмечает продавец, среди экспонатов есть рабочие и не рабочие модели. Также возможен обмен одних телефонов на другие. В коллекции есть кнопочные, сенсорные телефоны разных марок и форм.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Коллекцию алюминиевых банок Pepsi 2018 года их хозяин оценил в 40 тыс грн. отмечается, что все банки в идеальном состоянии, полные, то есть с напитком, но уже просроченные. Продают без торга.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Коллекцию детских кукол 1970-х годов выпуска продают в Днепре за 20 тыс грн. Одежда и обувь экспонатов оригинальные, к ним идут такие же оригинальные коробки. Всего 7 экспонатов.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Шахматы Гарри Поттера можно купить за 2 тыс грн. Но возможна продажа и поштучно. Для настоящих фанатов книги шахматы продают от 40 до 60 грн за штуку, в зависимости от значения фигуры. Дороже всего Дамы и Короли. Гербы факультетов обойдутся по 50 грн за штуку.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

Набор украинских монет 1996 года выпуска обойдется в 10 тыс грн. Как отмечает продавец, всего в том году было выпущено около 10 тыс штук «полных» наборов монет от 1 до 50 коп. Поэтому сейчас найти «копеечку» 1996 года – большая редкость.

Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители Днепра

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Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Автономера, просроченный Pepsi и кнопочные телефоны: что необычного коллекционируют жители ДнепраРусский

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