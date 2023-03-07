Как продлить жизнь цветам в вазе: уголь, газировка и сахар

Цветы быстро вянут и опадают потому что их помещают в непривычную среду – воду. Срезанные стебли остаются без подпитки от корневой системы, а одной воды для их длительной «жизни» недостаточно. Чтобы цветы в вазе радовали как можно дольше нужно соблюдать несколько правил.
Первое – нужно часто менять воду. Вазу нужно заполнять не жидкостью из-под крана, а отстоянной водой.
Перед тем, как ставить цветы в воду нужно немного срезать стебли – примерно 1-2 см в длину. Через свежий срез они лучше напитаются водой. После такой «операции» их необходимо поставить в чуть теплую воду на несколько минут и только потом – в вазу. Проводить такую манипуляцию необходимо с каждой сменой воды в вазе, желательно раз в 1-2 дня.
Второе – букет должен находится в тени. Яркие солнечные лучи для бутонов губительны. Не стоит держать их у плиты, батареи или на подоконнике во время отопительного сезона. В этих местах квартиры воздух суше и цветам будет не хватать кислорода.
Продлить жизнь растениям в вазе помогут 2 таблетки активированного угля, растертые до порошка и добавленные в воду. Их можно заменить 2 каплями нашатыря, легким раствором марганцовки или таблеткой аспирина.
В качестве «подкормки» для букета также подойдет сахар. В вазу нужно насыпать пару ложек сахарного песка и хорошенько размешать.
Хорошим консервантом для букета станет стакан сладкой газировки, добавленный в воду.
Оживить бутоны можно обрызгав их с пульверизатора. Если листочки цветов немного привяли или стали сухими – их лучше срезать.
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