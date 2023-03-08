Куди нести пластик і стару техніку у Дніпрі

Щоб Дніпро був чистішим потрібні не лише зусилля комунальників, а й кожного з його мешканців. Найлегше, що може зробити кожен – це почати сортувати сміття та не викидати до сміттєвого баку те, що не має потрапляти на сміттєвий полігон. Як правильно сортувати відходи та куди їх можна здавати – дізнавались журналісти dnepr.info.

Перш за все зазначимо, що у сміттєвий бак не можна викидати: батарейки, лампи, побутову техніку, електроніку, старі термометри, медичні відходи, маски та опале листя восени. Все це можна «викидати» в окремі контейнери які стоять в магазинах, торгівельних центрах та відносити до пунктів прийому.

Для сортування сміття не потрібно багато місця. Всю сировину можна складати в одну коробку або пакет відділяючи органічні відходи та сміття, що не піддається переробці, а безпосередньо у день здачі сировини розділити все на «підтипи».

Відкладати для сортування можна лише той пластик чи метал на якому немає залишків їжі. Не приймуть на переробку вологі серветки, вушні палички, зубні щітки, соломинки, чеки, ватні диски, одноразовий посуд.

Так, на переробку можна здати алюмінієві та консервні баночки, але не приймуть обгортки від цукерок, пусті балончики з-під дезодоранту, фольгу з залишками їжі.

Можна здати до пункту збору вторсировини пляшки з маркуванням PET, PETTE, HDPE,PEHD, PE, кришечки, поліетиленову плівку.

Також у пункті приймуть газети, журнали, зошити, книжки без твердої обкладинки, картонні ящики, паперові пакети, але відмовляться від серветок, чеків, одноразового посуду, брудних пакетів з-під соку чи молока, Tetra-Pac потрібно мити всередині і тільки потім здавати, забруднений жиром картон.

Сортуючи скляні вироби потрібно памятити, що відвезти у пункт прийому вторсировини можна цілі та биті скляні пляшки, банки, тощо, але не жаростійке та ударостійке скло, кераміку, екран телефону, кришталь.

Утилізувати стару техніку та смартфони можна через ремонтні пункти. Там ваш телевізор чи телефон розберуть на деталі та завдяки цьому інші телефони чи техніка отримає нове життя. В інтернеті можна знайти оголошення, де всю техніку у вас заберуть самовивозом, а значить не потрібно буде її нікуди везти чи нести. Ртутний термометр чи старі ртутні лампи можна здати до відділення МЧС, адресу та графік роботи можна знайти в інтернеті. Батарейки приймають у багатьох супермаркетах у зоні біля кас. А от куди нести макулатуру, відсортований пластик, алюміній та інше – можна дізнатись тут. Це національна мапа пунктів прийому вторсировини.

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