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  • Что делал Тарас Шевченко в Днепре: был впечатлен Ненасытцем и побывал на могиле Глобы

Что делал Тарас Шевченко в Днепре: был впечатлен Ненасытцем и побывал на могиле Глобы

Сегодня 14:22
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По данным исследователей и биографов Тараса Шевченко поэт в 1843 году несколько дней провел в Днепре. Точных данных об этой поездке не сохранилось, но существует предположение, что Кобзар хотел, чтобы похоронили его над знаменитым днепровским порогом Ненасытцем.
Новости Днепра про Что делал Тарас Шевченко в Днепре: был впечатлен Ненасытцем и побывал на могиле Глобы

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В 1843 году Тарас Шевченко отправился в путешествие по Украине. Согласно его письмам к друзьям и данным биографов, тогда он побывал на Хортице и на днепровских порогах, а также в районе Чертомлынской сети, что в Никопольском районе. Историки утверждают, что поэт был и в Днепре. Приехал он на территорию области с нынешней Полтавской области.

В Днепр Шевченко приехал осенью, въехал со стороны Верхнеднепровская и через Карнауховку. Но на этом все данные о визите Тараса Григорьевича в наш город практически заканчиваются. О своем пребывании в Екатеринославе Шевченко не оставил ни строчки, нет и народных легенд-преданий. Неизвестно, чем он тут занимался и где жил. Часть исследователей предполагает, что поэт гостил у своего друга – художника Гродницкого, который преподавал в местной гимназии. Историки предполагают, что Тарас Шевченко мог посетить эту гимназию. Находилась она на пересечении нынешних улиц Владимира Великого и Воскресенской. Но здание, где она располагалось уже не существует.

В 1843 году в городе полным ходом шло строительство каменного Успенского собора. Он находился рядом с деревянной церковью, которая была перевезена из казацкого города Соколки. Вполне возможно, что Кобзарь мог побывать и в этом храме, поскольку поэт интересовался казацкой культурой. Историки также допускают, что посетил Шевченко и могилу казака Лазаря Глобы, где в то время стоял памятник запорожцу- основателю Казенного сада.

Также исследователи допускают, что съездив на Хортицу поэт на обратной дороге снова заехал в Днепр. На этот раз он мог передвигаться через Старые Кайдаки, чтобы своими глазами увидеть руины крепости, а также порог Ненасытец, еще известный как порог Ревучий, поскольку «рев» его воды был слышен на несколько километров. Некоторые исследователи биографии поэта также предполагают, что, увидев Ненасытец, Шевченко захотел был похороненным над ним. Но это лишь версия и точного подтверждения ее по сути нет. Порог Ненасытец находился напротив села Никольское-на-Днепре, имел перепад 6 метров и падал 12 лавами. Единственный из всех он не замерзал в зимнее время, но был затоплен в 1932 году после строительства ДнепроГЭСа.

 

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Новости Днепра про Что делал Тарас Шевченко в Днепре: был впечатлен Ненасытцем и побывал на могиле ГлобыУкраїнська Новости Днепра про Что делал Тарас Шевченко в Днепре: был впечатлен Ненасытцем и побывал на могиле ГлобыРусский

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