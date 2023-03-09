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У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

Сьогодні 12:22
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В одному із дворів багатоповерхового будинку на вулиці Будівельників у Дніпрі стоять незвичайні скульптури із каменю.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

З’явилися скульптури тут у середині 1970-х років. Але були однотонними. Пофарбували їх за кілька років після встановлення. Місцеві жителі жартома називають їх прибульцями, а місце, де вони стоять «базою НЛО».

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

Поруч із цією базою знаходиться дитячий майданчик та стоять вуличні спортивні тренажери.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

Фігури виглядають дуже незвичайно і зрозуміти, що вони зображають складно.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

Частина з них пофарбована у зелений колір.Інша частина – у помаранчевий та фіолетовий.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

Усього таких скульптур у дворі на вулиці налічується 5 штук.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

Судячи з зовнішнього вигляду та стану фарби – мешканці за ними наглядають та регулярно оновлюють колір «НЛО».

Окрім незвичайних скульптур на Будівельників у 1970-х роках збудували кінотеатр. Працювала тут і ковзанка. Місцеві охрестили її «шайбою», оскільки мешканці довколишніх будинків взимку грали на ковзанці у хокей. Нині на її місці баскетбольний майданчик.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

Поруч із нею – кілька будок, які мешканці довколишніх будинків «облаштували» для вуличних собак аби чотирилапі мали власний дім.

фото: Катерина Шевцова

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Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)Русский

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