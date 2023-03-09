У Дніпрі на Будівельників знайшли інопланетян 1970-х років (ФОТО)

З’явилися скульптури тут у середині 1970-х років. Але були однотонними. Пофарбували їх за кілька років після встановлення. Місцеві жителі жартома називають їх прибульцями, а місце, де вони стоять «базою НЛО».
Поруч із цією базою знаходиться дитячий майданчик та стоять вуличні спортивні тренажери.
Фігури виглядають дуже незвичайно і зрозуміти, що вони зображають складно.
Частина з них пофарбована у зелений колір.Інша частина – у помаранчевий та фіолетовий.
Усього таких скульптур у дворі на вулиці налічується 5 штук.
Судячи з зовнішнього вигляду та стану фарби – мешканці за ними наглядають та регулярно оновлюють колір «НЛО».
Окрім незвичайних скульптур на Будівельників у 1970-х роках збудували кінотеатр. Працювала тут і ковзанка. Місцеві охрестили її «шайбою», оскільки мешканці довколишніх будинків взимку грали на ковзанці у хокей. Нині на її місці баскетбольний майданчик.
Поруч із нею – кілька будок, які мешканці довколишніх будинків «облаштували» для вуличних собак аби чотирилапі мали власний дім.
фото: Катерина Шевцова
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