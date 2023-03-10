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В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием

Сегодня 17:47
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В Днепре продают завод. На сегодня он признан банкротом. Хотя за него чуть более 15 млн грн. Завод выставлен на торги в системе аукциона Prozorro. Предприятие пытаются продать уже третий раз.

Новости Днепра про В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием

Государственный Днепропетровский литейно-механический завод был признан банкротом и начиная с февраля этого года на аукционе Prozorro его пытаются продать уже третий раз.

Новости Днепра про В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием

Первый раз собственник хотел получить за неработающее предприятие чуть более 25 млн грн, но на предприятие никто не позарился. Во второй раз за него хотели выручить уже 20 млн грн, но продать завод по-прежнему не получилось.

Новости Днепра про В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием

Теперь он снова выставлен на повторные торги и хотят за него уже 15 млн грн.

Новости Днепра про В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием

Завод, а это 11506 м.кв площади продается со всеми постройками и оборудованием. На территории есть здание заводоуправления, гараж, мастерские, склад. В здание завода есть несколько прессов, пилы, станки, но оборудование не работающее. В помещении гаража стоят старые грузовые машины, автобус и «жигули», выпущенные более 30 лет назад.

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