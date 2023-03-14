Глазами нейросети: 10 улиц Днепра в виде локаций с голливудских фильмов

Фильм «Аватар» в этом году был номинирован «Оскар» и получил статуэтку за «Лучшие визуальные эффекты». Вода в «Аватаре» одна из главных декораций, поэтому фильм в Днепре снимали бы конечно на острове.
Вот так бы выглядело любимое место отдыха жителей Днепра, если бы этот фильм снимали в нашем городе.
В целом, на взгляд нейросети река и Монастырский остров не слишком должен измениться, если вдруг он станет декорацией к фильму.
А на пляже острова могли бы снимать фильм «Дюна».
Вот так бы он выглядел, если бы стал декорацией фильма.
Герои «утопали» бы в песке на «детском» пляже.
Монастырский остров это просто кладезь мест для съемок фильмов.
Нейросеть посчитала, что водопад «Порог Ревучий» неплохо бы смотрелся в картине «Властелин Колец».
Только для съемок его бы немного «усовершенствовали».
В парке Глобы Летний театр убрали бы с озера и заменили декорацией тонущего судна.
Потому что снимали бы «Титаник».
А возможно, Летний театр стал бы украшением фильма.
Все части «Шерлока Холмса» снимали бы в центре города, где есть брусчатка и красивые современные здания одновременно.
Также рядом с этим бульваром в Днепре, как и в Англии, есть свое «Соhо».
По мнению нейросети так выглядел бы бульвар, если бы злодей из кино убегал от Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Главным местом действия боев гладиаторов мог бы стать центр города с его вечными очередями на маршрутки.
Люди в очереди могли бы сыграть роль зрителей, а возможно и соперников главного героя фильма «Гладиатор».
Все действие картины «Криминальное чтиво» могло бы развернуться на улице Короленко.
После реконструкции она выглядит вполне в американском духе.
Есть в Днепре место, где могли бы снимать даже «Звездные воины».
Добавив немного модернизаций нейросеть выдала отличные декорации для этого фильма.
Главное здание государственного Университета науки и технологий просто идеально подходит для декораций сериала или фильма.
Вот так он бы выглядел, если бы «играл» в сериале «Венсди».
Фильм «Алладин» точно снимали бы на центральном рынке Днепра.
Это идеальная декорация.
Но нейросеть ее чуть «подправила», чтобы базар выглядел в более «восточном» стиле.
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