Глазами нейросети: 10 улиц Днепра в виде локаций с голливудских фильмов

Вчера стали известны победители кинопремии «Оскар». По такому поводу журналисты dnepr.info решили спросить у нейросети Midjourney как бы выглядели улицы Днепра, если бы в нашем городе снимали голливудские фильмы и сериалы.

Монастырский остров

Фильм «Аватар» в этом году был номинирован «Оскар» и получил статуэтку за «Лучшие визуальные эффекты». Вода в «Аватаре» одна из главных декораций, поэтому фильм в Днепре снимали бы конечно на острове.

Вот так бы выглядело любимое место отдыха жителей Днепра, если бы этот фильм снимали в нашем городе.

В целом, на взгляд нейросети река и Монастырский остров не слишком должен измениться, если вдруг он станет декорацией к фильму.

А на пляже острова могли бы снимать фильм «Дюна».

Вот так бы он выглядел, если бы стал декорацией фильма.

Герои «утопали» бы в песке на «детском» пляже.

Монастырский остров это просто кладезь мест для съемок фильмов.

Нейросеть посчитала, что водопад «Порог Ревучий» неплохо бы смотрелся в картине «Властелин Колец».

Только для съемок его бы немного «усовершенствовали».

Центр города

В парке Глобы Летний театр убрали бы с озера и заменили декорацией тонущего судна.

Потому что снимали бы «Титаник».

А возможно, Летний театр стал бы украшением фильма.

Все части «Шерлока Холмса» снимали бы в центре города, где есть брусчатка и красивые современные здания одновременно.

Также рядом с этим бульваром в Днепре, как и в Англии, есть свое «Соhо».

По мнению нейросети так выглядел бы бульвар, если бы злодей из кино убегал от Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Главным местом действия боев гладиаторов мог бы стать центр города с его вечными очередями на маршрутки.

Люди в очереди могли бы сыграть роль зрителей, а возможно и соперников главного героя фильма «Гладиатор».

Все действие картины «Криминальное чтиво» могло бы развернуться на улице Короленко.

После реконструкции она выглядит вполне в американском духе.

Набережная

Есть в Днепре место, где могли бы снимать даже «Звездные воины».

Добавив немного модернизаций нейросеть выдала отличные декорации для этого фильма.

Старый «особняк»

Главное здание государственного Университета науки и технологий просто идеально подходит для декораций сериала или фильма.

Вот так он бы выглядел, если бы «играл» в сериале «Венсди».

Главный рынок

Фильм «Алладин» точно снимали бы на центральном рынке Днепра.

Это идеальная декорация.

Но нейросеть ее чуть «подправила», чтобы базар выглядел в более «восточном» стиле.

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