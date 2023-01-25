Открыл воду или печенье в зале супермаркета: какая ответственность предусмотрена

Как отметили в Госпродпотребслужбе, прямого запрета на потребление продовольственных товаров до момента их оплаты в Украине нет. То есть в Законе «О защите прав потребителей» этот пункт детально не прописан и не расписан. А значит, выпить воды, покормить ребенка детским питанием или начать пачку печенья прямо в супермаркете можно.
Но при этом за товар на кассе нужно будет заплатить. Также работники супермаркета имеют право сделать замечание покупателю и напомнить о том, что продукцию следует оплатить.
Бесплатно съесть или выпить что-то в магазине нельзя, нет такого понятия как «попробовать», все должно быть оплачено, иначе работники супермаркета в праве вызвать полицию. Если вина покупателя будет доказана – ему может грозить как минимум административный штраф. При этом, за потребленный товар тоже придется заплатить.
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