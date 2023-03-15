Права споживачів: чи законно робити фото у магазині та чи треба показувати вміст сумки охоронцю

Сьогодні відзначають Всесвітній день прав споживачів. 1960 року в Гаазі була створена Міжнародна організація споживачів, а 1983 року Генассамблея ООН встановила 15 березня як День захисту прав споживачів.

В Україні асоціацію споживачів, а також Центри споживачів в інших містах було створено 1989 року, вже 1991 року наша країна ухвалила закон «Про захист прав споживачів». Нині щоб захистити свої права, потрібно звертатися до місцевого відділення Держпроспоживслужби.

Права споживачів

Українці погано знають свої права споживачів і не завжди звертаються за їхнім захистом. Журналісти dnepr.info вже розповідали про те, як повернути товар до магазину без пояснень та чеків, що не прийматимуть назад, чи можна пити воду ще до її оплати в магазині, а також хто має відшкодувати пересилання, якщо споживач повертає товар до інтернет-магазину та що робити , якщо ціна на ціннику та на касі магазину відрізняється. Також ми говорили про те, чи потрібно здавати речі до камер зберігання або платити за розбитий товар.

Обшук покупця

Сьогодні ми розповімо про те, чи може охоронець у супермаркеті оглядати особисті речі покупця і чи можна фотографувати товар у магазині.

Як зазначили у Держпроспоживслужбі, охоронець на виході з магазину може лише попросити покупця показати вміст сумки, але якщо споживач не хоче цього робити – він не зобов’язаний. Охоронці не мають повноважень для проведення обшуків, оглядів та іншого. Робити це можуть лише правоохоронці. Тому якщо охорона пред’являє вам претензії – можна сміливо викликати поліцію. Або нехай він викликає поліцію, щоб правоохоронці перевірили вміст сумки чи кишень покупця.

Фото товару

Чимало жителів Дніпра можуть бачити на дверях торгових точок знак про заборону фотографування у торговому залі. «Обмеження можуть бути, якщо фотографування стосується національної безпеки та територіальної цілісності держави, тобто фото продуктів чи цінників не може загрожувати безпеці країни, тому фотографувати можна. Якщо після цього охорона почала загрожувати чи відбирати телефон – потрібно викликати поліцію», – каже юрист Анастасія Андрєєва.

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