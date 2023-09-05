Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяц

6 сентября будет три месяца со дня, когда Россия подорвала Каховскую ГЭС, что повлекло за собой огромную техногенную катастрофу. В сети появились спутниковые снимки территории, где когда-то было Каховское море.

Новые спутниковые фото опубликовали в телеграм-канале «Крымский ветер».

На фотографиях видно, что местность, где раньше было водохранилище, все больше покрывается растительностью.

Как говорится, природа не любит пустоты, — говорится в сообщении.

Хорошо видно природное русло Днепра, которое «советы» искусственно превратили в море. Хотя территория водохранилища полностью высохла, в пруду-охладителе ЗАЭС еще достаточно воды.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые территории бывшего водохранилища специально засеяли травами, чтобы избежать пылевых бурь и распространения растений-вредителей. Это сделали охранники Национального природного парка «Каменская Сечь». На полянах теперь растет клевер, люцерна и другие растения.

А вот никопольцы вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки.

Остальные территории зазеленели без вмешательства людей. Вероятно, семена растений сюда занесло ветром или их перенесли птички.

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