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Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяц

Сегодня 15:14
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6 сентября будет три месяца со дня, когда Россия подорвала Каховскую ГЭС, что повлекло за собой огромную техногенную катастрофу. В сети появились спутниковые снимки территории, где когда-то было Каховское море.

Новости Днепра про Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяц

Новые спутниковые фото опубликовали в телеграм-канале «Крымский ветер».

На фотографиях видно, что местность, где раньше было водохранилище, все больше покрывается растительностью.

Как говорится, природа не любит пустоты, — говорится в сообщении.

Хорошо видно природное русло Днепра, которое «советы» искусственно превратили в море. Хотя территория водохранилища полностью высохла, в пруду-охладителе ЗАЭС еще достаточно воды.

Новости Днепра про Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяц

Новости Днепра про Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяц

Новости Днепра про Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяц

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые территории бывшего водохранилища специально засеяли травами, чтобы избежать пылевых бурь и распространения растений-вредителей. Это сделали охранники Национального природного парка «Каменская Сечь». На полянах теперь растет клевер, люцерна и другие растения.

А вот никопольцы вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки.

Остальные территории зазеленели без вмешательства людей. Вероятно, семена растений сюда занесло ветром или их перенесли птички.

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Новости Днепра про Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяцУкраїнська Новости Днепра про Появились новые спутниковые снимки Каховского водохранилища, которого нет третий месяцРусский

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