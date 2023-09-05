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  • Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробности

Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробности

Сегодня 10:00
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В августе в Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепарат, который применяли для внутривенного наркоза.

Новости Днепра про Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробности

Известно об 11 пострадавших, среди которых пятеро взрослых и шестеро детей. К сожалению, двое из них – 11-летний мальчик и взрослый мужчина – умерли.

В связи с этим правоохранители начали досудебное расследование, а в больнице приостановили все операции. Медики вели только амбулаторный прием.

Вчера, 4 сентября, стало известно, что больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов.

Об этом сообщили на странице медучреждения в ФБ.

Запрет был отменен в соответствии с приказами департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета и Днепропетровской областной государственной администрации.

Мы вновь открыты для всех желающих для плановой и круглосуточной экстренной медицинской помощи во всех отделениях больницы: травмпункт, приемно-диагностическое, ортопедо-травматологическое, хирургические отделения: реконструктивно-пластическое, ЛОР с микрохирургией уха, челюстно-лицевой хирургии, акушерское, педиатрическое, реабилитационное и неонатологическое отделения, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробности

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Новости Днепра про Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробностиРусский

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