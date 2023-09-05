Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробности

Известно об 11 пострадавших, среди которых пятеро взрослых и шестеро детей. К сожалению, двое из них – 11-летний мальчик и взрослый мужчина – умерли.
В связи с этим правоохранители начали досудебное расследование, а в больнице приостановили все операции. Медики вели только амбулаторный прием.
Вчера, 4 сентября, стало известно, что больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов.
Об этом сообщили на странице медучреждения в ФБ.
Запрет был отменен в соответствии с приказами департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета и Днепропетровской областной государственной администрации.
Мы вновь открыты для всех желающих для плановой и круглосуточной экстренной медицинской помощи во всех отделениях больницы: травмпункт, приемно-диагностическое, ортопедо-травматологическое, хирургические отделения: реконструктивно-пластическое, ЛОР с микрохирургией уха, челюстно-лицевой хирургии, акушерское, педиатрическое, реабилитационное и неонатологическое отделения, — говорится в сообщении.
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