У Міндовкілля розповіли, чим саме заросло дно обмілілого Каховського водосховища

Дно Каховського водосховища за два місяці повністю зазеленіло.

Як виявилося, деякі території колишнього водосховища спеціально засіяли травами, щоб уникнути пилових буревіїв. Про це повідомили в Міндовкілля.

Зокрема, фахівці Національного природного парку Кам’янська Січ посіяли тут конюшину, люцерну та інші багаторічні рослини. Таким чином вдасться запобігти не тільки пиловим бурям, а й розповсюдженню шкідливих чужорідних видів рослин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Каховське море з пустелі перетворилося на луг, а також показували нові фото зазеленілого дна водосховища. Також у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки.

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