Як виявилося, деякі території колишнього водосховища спеціально засіяли травами, щоб уникнути пилових буревіїв. Про це повідомили в Міндовкілля.
Зокрема, фахівці Національного природного парку Кам’янська Січ посіяли тут конюшину, люцерну та інші багаторічні рослини. Таким чином вдасться запобігти не тільки пиловим бурям, а й розповсюдженню шкідливих чужорідних видів рослин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Каховське море з пустелі перетворилося на луг, а також показували нові фото зазеленілого дна водосховища. Також у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки.
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