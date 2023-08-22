У Міндовкілля розповіли, чим саме заросло дно обмілілого Каховського водосховища - Днепр Инфо
У Міндовкілля розповіли, чим саме заросло дно обмілілого Каховського водосховища
просмотров
Сегодня 22:00

Дно Каховського водосховища за два місяці повністю зазеленіло.

Новости Днепра про У Міндовкілля розповіли, чим саме заросло дно обмілілого Каховського водосховища

Як виявилося, деякі території колишнього водосховища спеціально засіяли травами, щоб уникнути пилових буревіїв. Про це повідомили в Міндовкілля. 

Зокрема, фахівці Національного природного парку Кам’янська Січ посіяли тут конюшину, люцерну та інші багаторічні рослини. Таким чином вдасться запобігти не тільки пиловим бурям, а й розповсюдженню шкідливих чужорідних видів рослин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Каховське море з пустелі перетворилося на луг, а також показували нові фото зазеленілого дна водосховища. Також у Нікополі слідом за картоплею на дні Каховського водосховища висадили кабачки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Міндовкілля розповіли, чим саме заросло дно обмілілого Каховського водосховищаУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Мешканець Дніпра захворів на ботулізм, з’ївши в’яленої рибки з пивного магазину
Новини Дніпра
Сегодня 21:19
Мешканець Дніпра захворів на ботулізм, з’ївши в’яленої рибки з пивного магазину

У Дніпрі зафіксували випадок захворювання на ботулізм.

Сотні людей кричали “гірко”: ситуація з дівчиною, яка днями стоїть в центрі Дніпра, вийшла з-під контролю
Новини Дніпра
Сегодня 20:44
Сотні людей кричали “гірко”: ситуація з дівчиною, яка днями стоїть в центрі Дніпра, вийшла з-під контролю

Ситуація з дівчиною, яка понад тиждень стоїть біля стовпа в…

Двоє врятувалося, а 12-річний хлопчик втонув: деталі трагедії на воді у Кривому Розі від ДСНС
Новини Дніпра
Сегодня 19:58
Двоє врятувалося, а 12-річний хлопчик втонув: деталі трагедії на воді у Кривому Розі від ДСНС

Вдень 22 серпня з'явилася новина про те, що в річці…

У Дніпрі чоловік забив до смерті свою співмешканку ніжкою від стільця
Новини Дніпра
Сегодня 18:39
У Дніпрі чоловік забив до смерті свою співмешканку ніжкою від стільця

Моторошне вбивство сталося в Амур-Нижньодніпровському районі 20 серпня.