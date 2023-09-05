В Днепре утром произошло две аварии с участием электротранспорта: что известно

Утро началось не с кофе...

Сегодня, 5 сентября, в Днепре уже произошли две аварии с участием электротранспорта.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Так, на улице Степана Бандеры столкнулись трамвай и легковушка. Из-за этого движение трамваев, курсирующих по этому маршруту, временно затруднено.

Кроме того, ДТП произошло на Слобожанском проспекте – там дорогу не поделили троллейбус и легковой автомобиль. На этом участке дороги собирается пробка — в сторону правого берега.

Предварительно, в обоих случаях пострадавших нет.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок.

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