В Днепре утром произошло две аварии с участием электротранспорта: что известно

Сегодня, 5 сентября, в Днепре уже произошли две аварии с участием электротранспорта.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Так, на улице Степана Бандеры столкнулись трамвай и легковушка. Из-за этого движение трамваев, курсирующих по этому маршруту, временно затруднено.
Кроме того, ДТП произошло на Слобожанском проспекте – там дорогу не поделили троллейбус и легковой автомобиль. На этом участке дороги собирается пробка — в сторону правого берега.
Предварительно, в обоих случаях пострадавших нет.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок.
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