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В центре Днепра произошел пожар в ресторане «Реберня»

Сегодня 20:35
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В понедельник, 4 сентября, в центре Днепра загорелся ресторан.

Новости Днепра про В центре Днепра произошел пожар в ресторане

Как сообщают очевидцы в соцсетях, горит ресторан по улице Андрея Фабра «Реберня». Людей вывели на свежий воздух и вызвали спасателей, которые уже тушат возгорание.

Судя по фото, которые публикуют днепряне, внутри ресторана много дыма.

Ждем официальную информацию от спасателей.

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