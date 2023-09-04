В центре Днепра произошел пожар в ресторане «Реберня»

В понедельник, 4 сентября, в центре Днепра загорелся ресторан.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, горит ресторан по улице Андрея Фабра «Реберня». Людей вывели на свежий воздух и вызвали спасателей, которые уже тушат возгорание.

Судя по фото, которые публикуют днепряне, внутри ресторана много дыма.

Ждем официальную информацию от спасателей.

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