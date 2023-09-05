У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомо

Ранок почався не з кави...

Сьогодні, 5 вересня, у Дніпрі вже сталися дві аварії за участю електротранспорту.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Так, на вулиці Степана Бандери зіткнулися трамвай та легковик. Через це рух трамваїв, які курсують цим маршрутом, тимчасово ускладнено.

Крім того, ДТП сталася на Слобожанському проспекті – там дорогу не поділили тролейбус та легковий автомобіль. На цій ділянці збирається затор – в сторону правого берега.

Попередньо, в обох випадках постраждалих немає.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: