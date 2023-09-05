У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомо

Сьогодні, 5 вересня, у Дніпрі вже сталися дві аварії за участю електротранспорту.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Так, на вулиці Степана Бандери зіткнулися трамвай та легковик. Через це рух трамваїв, які курсують цим маршрутом, тимчасово ускладнено.
Крім того, ДТП сталася на Слобожанському проспекті – там дорогу не поділили тролейбус та легковий автомобіль. На цій ділянці збирається затор – в сторону правого берега.
Попередньо, в обох випадках постраждалих немає.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина.
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