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У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомо

Сьогодні 09:00
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Новости Днепра про У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомо

Сьогодні, 5 вересня, у Дніпрі вже сталися дві аварії за участю електротранспорту.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. 

Так, на вулиці Степана Бандери зіткнулися трамвай та легковик. Через це рух трамваїв, які курсують цим маршрутом, тимчасово ускладнено. 

Новости Днепра про У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомо

Крім того, ДТП сталася на Слобожанському проспекті – там дорогу не поділили тролейбус та легковий автомобіль. На цій ділянці збирається затор – в сторону правого берега. 

Новости Днепра про У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомо

Попередньо, в обох випадках постраждалих немає.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина.

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Новости Днепра про У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вранці сталися дві аварії за участю електротранспорту: що відомоРусский

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