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  • На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

Сьогодні 06:45
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Учора, 4 вересня, вздовж однієї із трас на Дніпропетровщині помітили клуби густого диму.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

Як з’ясувалося, на вулиці Смоленській у Підгородньому загорівся полігон твердих побутових відходів на площі 1,5 га.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

До гасіння пожежі залучили 34 чоловіка особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

Станом на 19:03 4 вересня пожежу локалізували. Ліквідація триває.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)Українська

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