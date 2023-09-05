На Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО)

Як з’ясувалося, на вулиці Смоленській у Підгородньому загорівся полігон твердих побутових відходів на площі 1,5 га.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
До гасіння пожежі залучили 34 чоловіка особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Станом на 19:03 4 вересня пожежу локалізували. Ліквідація триває.
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