Мешканців Дніпра попередили про тривале небезпечне метеоявище: будьте обережні

Бережіть себе!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечне метеорологічне явище: у період з 5 до 8 вересня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

5 вересня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17°С, вдень 24-29°С; по місту Дніпро вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

6-7 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура: вночі 11-16°С, вдень 6 вересня 23-28°С, 7 вересня 21-26°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

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