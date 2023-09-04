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На Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина

Сьогодні 15:21
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Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина

Сьогодні, 4 вересня, у Кривому Розі сталася аварія за участі легковика Citroen та мотоцикла.

Як повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”, попередньо, водій легковика завершував маневр. Мотоцикліст не встиг зреагувати і в‘їхав в автівку на високій швидкості.

Постраждали водій двоколісного та пасажир – хлопчик приблизно 10 років. Зазначається, що дитину відразу госпіталізували до лікарні з серйозною травмою голови та ребер.

Медики надали допомогу і водію авто.

На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина

Новости Днепра про На Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина

Новости Днепра про На Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитина

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі ВАЗ врізався в цегляний паркан та загорівся: постраждали чоловік та 2-річна дитина.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині мотоцикл на швидкості врізався в авто: постраждала дитинаУкраїнська

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