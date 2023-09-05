У ГумДепі нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування

У зв’язку з цим з’явилося багато нових викликів – як забезпечити навчальний процес безпечно та комфортно?
Серед цих питань і харчування дітей у закладах освіти.
У департаменті гуманітарної політики міськради нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування.
Насамперед це учні 1-4 класів – їхнє харчування забезпечується коштом міського бюджету.
Учні 5-11 класів мають пільги на безоплатне харчування, яке сплачується коштом міського бюджету, саме таких категорій:
Щодо буфетної продукції для учнів 5-11 класів. Батьківська громадськість кожного класу ознайомлюється із запропонованим меню. Замовлення робиться завчасно за установленим у закладі порядком! – повідомили у ГумДепі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа.
Читайте також:
Автор:
Так-так зима ближче ніж ми думаємо.
На вівторок, 5 серпня, уже анонсували відключення, але тепер адрес,…
У понеділок, 4 вересня, у середмісті Дніпра загорівся ресторан.
У Дніпропетровській області в закинутій криниці знайшли людські кістки.