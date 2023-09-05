У ГумДепі нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування

У Дніпрі школярі повернулися за парти.

У зв’язку з цим з’явилося багато нових викликів – як забезпечити навчальний процес безпечно та комфортно?

Серед цих питань і харчування дітей у закладах освіти.

У департаменті гуманітарної політики міськради нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування.

Насамперед це учні 1-4 класів – їхнє харчування забезпечується коштом міського бюджету.

Учні 5-11 класів мають пільги на безоплатне харчування, яке сплачується коштом міського бюджету, саме таких категорій:

учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних та інклюзивних класах;

учні з числа внутрішньо переміщених осіб;

учні з числа дітей з інвалідністю;

учні з малозабезпечених сімей;

учні, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

учні, батьки яких є учасниками бойових дій або особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

учні з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

учні з багатодітних сімей;

учні з числа дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Щодо буфетної продукції для учнів 5-11 класів. Батьківська громадськість кожного класу ознайомлюється із запропонованим меню. Замовлення робиться завчасно за установленим у закладі порядком! – повідомили у ГумДепі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа.

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