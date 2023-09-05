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  • У ГумДепі нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування

У ГумДепі нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування

Сьогодні 07:15
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У Дніпрі школярі повернулися за парти.

Новости Днепра про У ГумДепі нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування

У зв’язку з цим з’явилося багато нових викликів – як забезпечити навчальний процес безпечно та комфортно?

Серед цих питань і харчування дітей у закладах освіти.

У департаменті гуманітарної політики міськради нагадали, хто зі школярів у Дніпрі має пільги на безоплатне харчування.

Насамперед це учні 1-4 класів – їхнє харчування забезпечується коштом міського бюджету.

Учні 5-11 класів мають пільги на безоплатне харчування, яке сплачується коштом міського бюджету, саме таких категорій:

  • учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • діти з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних та інклюзивних класах;
  • учні з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • учні з числа дітей з інвалідністю;
  • учні з малозабезпечених сімей;
  • учні, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
  • учні, батьки яких є учасниками бойових дій або особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
  • учні з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • учні з багатодітних сімей;
  • учні з числа дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Щодо буфетної продукції для учнів 5-11 класів. Батьківська громадськість кожного класу ознайомлюється із запропонованим меню. Замовлення робиться завчасно за установленим у закладі порядком! – повідомили у ГумДепі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа.

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