В Днепре на 5 и 6 сентября анонсировали масштабное отключение света: адресов стало больше

Во вторник, 5 августа, уже анонсировали отключение, но теперь адресов, где выключат свет стало гораздо больше.

Как сообщили в Центральной энергетической компании, 5 сентября свет будут выключать сотням потребителей в Днепре и районе.

Электроэнергии не будет около 10 часов, утверждают в ЦЭКе. Так что стоит прямо сейчас зарядить нужные гаджеты.

Из-за ремонтных работ не будет света в Днепре с 8 до 18 часов по адресам:

ул. Автозаводская: 1, 51, 51А, 53-61 (нечетные), 88, 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 92-102 (парные), 102А, 102Б, 1 124 (парные), 128-136 (парные);

ул. Зимняя: 1-12, 12А, 13-18, 20;

ул. Крамского: 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

ул. Победителей: 8А, 31-39 (нечетные), 40-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-110 (парные);

ул. Правды: 1, 2, 2А, 3, 4-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

ул. Пржевальского: 2, 2А, 4, 6, 8;

ул. Седова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

пров. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34, 36-42 (парни);

пров. Зимний: 1-6, 8;

пров. Изюмский: 12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 69А, 65А , 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 109; пров. Изюмский второй: 33;

пров. Крамского: 1, 4;

пров. Криворожский: 4;

проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39;

просп. Слобожанский: 40.

Ранее мы уже сообщали, где 5 сентября выключат свет. Тогда адресов было гораздо меньше.

Также с 10:00 до 16:00 выключат свет в поселке Днепровское:

ул. 36 Гвардейской Стрелковой Дивизии: 1-13, 15-17;

ул. Набережная: 1А, 3, 3А, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16;

ул. Александра Островского;

ул. Садовая: 1-7, 7А, 8, 9, 9А, 10-15, 15Г, 16-28 (парни);

ул. Спортивная: 1, 3, 5, 18;

ул. Центральная: 9;

ул. Шевченко: 10;

ул. Школьно: 1, 4, 6;

пров. Садовый второй: 2, 4, 6;

пров. Садовый первый: 1, 3, 5;

пров. Спортивный: 1-3, 3А, 4, 5;

пров. Школьный: 4, 4А, 6, 8.

Сразу же анонсируем, где не будет света 6 сентября с 08:00 до 18:00: ул. Академика Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;

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