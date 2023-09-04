На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок

Сегодня, 4 сентября, в Кривом Роге произошла авария с участием легковушки Citroen и мотоцикла.
Как сообщает издание “Свои. Кривой Рог”, предварительно, водитель легковушки завершал маневр. Мотоциклист не успел среагировать и въехал в автомобиль на высокой скорости.
Пострадали водитель двухколесного и пассажир – мальчик около 10 лет. Отмечается, что ребенка сразу госпитализировали в больницу с серьезной травмой головы и ребер.
Медики оказали помощь и водителю авто.
На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок.
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