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На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок

Сегодня 15:21
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Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок

Сегодня, 4 сентября, в Кривом Роге произошла авария с участием легковушки Citroen и мотоцикла.

Как сообщает издание “Свои. Кривой Рог”, предварительно, водитель легковушки завершал маневр. Мотоциклист не успел среагировать и въехал в автомобиль на высокой скорости.

Пострадали водитель двухколесного и пассажир – мальчик около 10 лет. Отмечается, что ребенка сразу госпитализировали в больницу с серьезной травмой головы и ребер.

Медики оказали помощь и водителю авто.

На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок

Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок

Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенок

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенокУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мотоцикл на скорости врезался в автомобиль: пострадал ребенокРусский

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