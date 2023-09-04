В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: детали

Нардепы зарегистрировали проект закона, которым предусмотрена отмена отсрочки от мобилизации для мужчин, желающих получить второе образование. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9672.
Ограничение будет касаться именно тех студентов-мужчин, которым исполнилось 30 лет и хотят получить еще одно высшее образование, а не продолжить обучение, чтобы получить другую научную степень.
То есть поступить на магистратуру/аспирантуру, чтобы продолжить обучение – можно, а вот снова вернуться на бакалавриат или магистратуру (если уже получали эту степень образования) по другой специальности – нет.
Отсрочку оставят для следующих категорий студентов:
В законе также предусматривается отсрочка для педагогов учреждений профессионального образования. Они не будут подлежать мобилизации.
Как отметили инициаторы закона, мобилизации и призыву не подлежат все соискатели высшего образования, из-за чего многие пользуются этим, чтобы обеспечить себе законную отсрочку.
По мнению парламентариев, многие из студентов-мужчин, которые уже имеют высшее образование, в течение 2022 и 2023 годов повторно поступали в вузы, чтобы получить уровень образования, являющийся равным или даже ниже того, что у них есть.
Только за 2022 год в вузы зачислили 106 тысяч 771 поступающих-мужчин, которые начали получать уровень образования, что равнозначно, или ниже полученного уровня предыдущего образования.
Во время вступительной кампании 2023 года таких уже более 74 тысяч, и это учитывая, что прием в вузы продлится до 30 ноября.
На сегодняшний день наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом, а именно соискателей по уровням квалифицированный рабочий – 16 848 (по сравнению с 2022 годом + 5 563 или + 49%), профессиональный младший бакалавр – 13 659 (+ 1 + 13%), бакалавр – 32 105 (+ 4 544 или + 16%), — говорится в пояснительной записке.
По мнению парламентариев, такая практика уклонения от призыва негативно влияет на нацбезопасность и деморализует уже мобилизованных военных.
Заметим, что за этот закон еще не проголосовали, поэтому он не вступил в силу.
Напомним, ранее Федор Вениславский, являющийся одним из инициаторов этого закона, предлагал запретить мужчинам получать второе высшее образование.
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