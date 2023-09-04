Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: детали

В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: детали

Сегодня 16:53
просмотров

Нардепы подали соответствующий законопроект.

Новости Днепра про В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: детали

Нардепы зарегистрировали проект закона, которым предусмотрена отмена отсрочки от мобилизации для мужчин, желающих получить второе образование. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9672.

Ограничение будет касаться именно тех студентов-мужчин, которым исполнилось 30 лет и хотят получить еще одно высшее образование, а не продолжить обучение, чтобы получить другую научную степень.

То есть поступить на магистратуру/аспирантуру, чтобы продолжить обучение – можно, а вот снова вернуться на бакалавриат или магистратуру (если уже получали эту степень образования) по другой специальности – нет.

Отсрочку оставят для следующих категорий студентов:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной законом Украины «Об образовании», если обучение было начато не позже года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

В законе также предусматривается отсрочка для педагогов учреждений профессионального образования. Они не будут подлежать мобилизации.

Как отметили инициаторы закона, мобилизации и призыву не подлежат все соискатели высшего образования, из-за чего многие пользуются этим, чтобы обеспечить себе законную отсрочку.

По мнению парламентариев, многие из студентов-мужчин, которые уже имеют высшее образование, в течение 2022 и 2023 годов повторно поступали в вузы, чтобы получить уровень образования, являющийся равным или даже ниже того, что у них есть.

Только за 2022 год в вузы зачислили 106 тысяч 771 поступающих-мужчин, которые начали получать уровень образования, что равнозначно, или ниже полученного уровня предыдущего образования.

Во время вступительной кампании 2023 года таких уже более 74 тысяч, и это учитывая, что прием в вузы продлится до 30 ноября.

На сегодняшний день наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом, а именно соискателей по уровням квалифицированный рабочий – 16 848 (по сравнению с 2022 годом + 5 563 или + 49%), профессиональный младший бакалавр – 13 659 (+ 1 + 13%), бакалавр – 32 105 (+ 4 544 или + 16%), — говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, такая практика уклонения от призыва негативно влияет на нацбезопасность и деморализует уже мобилизованных военных.

Заметим, что за этот закон еще не проголосовали, поэтому он не вступил в силу.

Напомним, ранее Федор Вениславский, являющийся одним из инициаторов этого закона, предлагал запретить мужчинам получать второе высшее образование.

Новости Днепра про В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: деталиУкраїнська Новости Днепра про В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: деталиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных
Новости Днепра
Вчера 17:40
Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных

Минобороны обновило требования к оценке пригодности военнослужащих.

Делали «инвалидность» военным или родственникам: в Днепре разоблачили очередную схему уклонения от службы
Новости Днепра
30.08.2023 13:42
Делали «инвалидность» военным или родственникам: в Днепре разоблачили очередную схему уклонения от службы

В Днепре разоблачили очередных дельцов, которые за деньги делали справки…

Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование
Новости Украины
30.08.2023 12:20
Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование

Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности,…

В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатов
Новости Украины
29.08.2023 12:05
В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатов

В Раде зарегистрировали законопроект о "относительно справедливой мобилизации".

Последние новости

Военные имеют право на разовую денежную помощь в 2023 году: как ее получить и в каких случаях выплачивают
Военные имеют право на разовую денежную помощь в 2023 году: как ее получить и в каких случаях выплачивают

Военные Днепра и всей Украины имеют право на ежегодную разовую выплату материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.

Сегодня 17:25
2
просмотров
«Большое видится на расстоянии»: мэр Днепра прокомментировал отставку министра обороны
«Большое видится на расстоянии»: мэр Днепра прокомментировал отставку министра обороны

Вчера вечером президент Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины.

Сегодня 17:11
2
просмотров
В Днепре школьники не вовремя получили ланчбоксы: в чем дело
В Днепре школьники не вовремя получили ланчбоксы: в чем дело

В Днепре в первый день очного обучения возникли проблемы с завтраками для младшей школы.

Сегодня 15:54
3
просмотров
Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны
Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны

Днепропетровщина в тройке регионов, где с начала полномасштабной войны открылось больше ФОПов.

Сегодня 14:55
4
просмотров
Срочная работа в Днепре: список вакансий и сколько готовы платить
Срочная работа в Днепре: список вакансий и сколько готовы платить

Тем, кому срочно нужна работа в Днепре найти ее не так сложно. Но при условии, что соискатель готов трудиться в возможно не привычной для него сфере. Срочно ищут на рынке труда продавцов, подсобных рабочих, промоутеров, сиделок. Тем, кто хочет срочной…

Сегодня 14:53
6
просмотров
Житель Кривого Рога в подъезде развращал 9-летнюю девочку: суд вынес приговор
Житель Кривого Рога в подъезде развращал 9-летнюю девочку: суд вынес приговор

В Кривом Роге мужчина развращал несовершеннолетнюю девочку.

Сегодня 14:21
3
просмотров
В Днепре коммунальница одного из ОСМД считает украинцев фашистами
В Днепре коммунальница одного из ОСМД считает украинцев фашистами

В Днепре силовики разоблачили украинофобку.

Сегодня 13:28
3
просмотров
Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)
Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.

Сегодня 13:12
7
просмотров
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них устанавливали лавочки, чтобы люди в жаркую погоду могли отдохнуть у воды. Часть фонтанов в парках существует до сих пор, но в их чашах нет скульптур и нет воды.

Сегодня 12:37
3
просмотров
И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра
И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Жители и гости Днепра очень полюбили ботанический сад ДНУ. Там можно и насладиться невероятно красивыми растениями, и просто отдохнуть душой и телом.

Сегодня 12:32
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх