Житель Кривого Рога в подъезде развращал 9-летнюю девочку: суд вынес приговор

В Кривом Роге мужчина развращал несовершеннолетнюю девочку.

Все произошло еще в мае 2023 года. 9-летняя девочка забежала в подъезд, потому что хотела вернуться домой, чтобы выпить воды. Однако по дороге ее остановил мужчина, который затем совершил развратные действия.

В суде он раскаялся и признал свою вину. Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы.

Данные о мужчине будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Досудебное расследование проводили следователи ОП №1 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

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