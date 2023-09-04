Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок

В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок

Сегодня 10:59
просмотров

Водитель не справился с управлением.

Новости Днепра про В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок

В воскресенье вечером, 3 сентября, в Днепре на улице Казацкой произошла авария.

Там ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В момент аварии в автомобиле были 37-летний мужчина и 2-летний ребенок. Они самостоятельно выбрались из горящей легковушки.

Пострадавших госпитализировали в больницу. В каком они состоянии – пока неизвестно.

Спасатели потушили ВАЗ – к сожалению, он полностью сгорел.

Новости Днепра про В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок

Новости Днепра про В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенокУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенокРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре коммунальница одного из ОСМД считает украинцев фашистами
Новости Днепра
Сегодня 13:28
В Днепре коммунальница одного из ОСМД считает украинцев фашистами

В Днепре силовики разоблачили украинофобку.

Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:37
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них…

И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра
Новости Днепра
Сегодня 12:32
И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Жители и гости Днепра очень полюбили ботанический сад ДНУ. Там…

В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу
Новости Днепра
Сегодня 11:37
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу

В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.

Последние новости

В Днепре коммунальница одного из ОСМД считает украинцев фашистами
В Днепре коммунальница одного из ОСМД считает украинцев фашистами

В Днепре силовики разоблачили украинофобку.

Сегодня 13:28
2
просмотров
Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)
Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.

Сегодня 13:12
6
просмотров
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них устанавливали лавочки, чтобы люди в жаркую погоду могли отдохнуть у воды. Часть фонтанов в парках существует до сих пор, но в их чашах нет скульптур и нет воды.

Сегодня 12:37
2
просмотров
И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра
И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Жители и гости Днепра очень полюбили ботанический сад ДНУ. Там можно и насладиться невероятно красивыми растениями, и просто отдохнуть душой и телом.

Сегодня 12:32
4
просмотров
Украинцы теряют доступ к своим картам «ПриватБанка» из-за мошенников из Кривого Рога: детали
Украинцы теряют доступ к своим картам «ПриватБанка» из-за мошенников из Кривого Рога: детали

Жители Кривого Рога воровали деньги за карты украинцев.

Сегодня 12:21
3
просмотров
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу

В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.

Сегодня 11:37
4
просмотров
Во время массированного удара по Одесской области российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии
Во время массированного удара по Одесской области российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии

Сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Одесскую и Днепропетровскую области.

Сегодня 11:19
3
просмотров
Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность
Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность

В Днепре опубликовали график каникул у школьников.

Сегодня 11:19
2
просмотров
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти

В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.

Сегодня 10:32
4
просмотров
В Днепре мужчина наткнулся затылком на металлический штырь
В Днепре мужчина наткнулся затылком на металлический штырь

Вчера, 3 сентября, в Днепре произошел несчастный случай.

Сегодня 10:00
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх