В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок

В воскресенье вечером, 3 сентября, в Днепре на улице Казацкой произошла авария.
Там ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В момент аварии в автомобиле были 37-летний мужчина и 2-летний ребенок. Они самостоятельно выбрались из горящей легковушки.
Пострадавших госпитализировали в больницу. В каком они состоянии – пока неизвестно.
Спасатели потушили ВАЗ – к сожалению, он полностью сгорел.
Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!
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