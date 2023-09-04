В Днепре ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся: пострадали мужчина и 2-летний ребенок

Водитель не справился с управлением.

В воскресенье вечером, 3 сентября, в Днепре на улице Казацкой произошла авария.

Там ВАЗ врезался в кирпичный забор и загорелся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В момент аварии в автомобиле были 37-летний мужчина и 2-летний ребенок. Они самостоятельно выбрались из горящей легковушки.

Пострадавших госпитализировали в больницу. В каком они состоянии – пока неизвестно.

Спасатели потушили ВАЗ – к сожалению, он полностью сгорел.

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!

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