Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны

Такие данные публикует портал Опендатабот.
Несмотря на войну, в Украине открывают больше ФЛПов, чем закрывают. Аналитики утверждают, что их количество даже больше нежели «довоенные» показатели. В настоящее время в Украине работает более 2 миллионов малых и средних бизнесов.
Рекорд по количеству зарегистрированных ФЛП был установлен в июне. За месяц открыли 31 тысячу 477 бизнесов. Эта цифра самая большая за последние три года. Средний месячный показатель – 25 тысяч предпринимателей.
Ситуация по стране неоднородна. К примеру, один из лидеров по количеству открытых бизнесов – Днепропетровщина. С апреля 2022 по август 2023 в регионе открыли 8 тысяч 632 ФЛП.
Наибольший прирост зафиксирован в Киеве — +12,9 тысяч, и во Львовской области — там увеличилось на 12,3 тысяч предпринимателей. Днепропетровская область замыкает тройку лидеров.
В то же время за с апреля 2022 по сентябрь 2023 свою работу прекратили 290 910 ФЛПов. Ежемесячно свою работу приостанавливает в среднем 17 тысяч предпринимателей.
Больше всего закрывается бизнесов в регионах, которые оккупированы или сильно пострадали от войны:
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