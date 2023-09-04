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Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны

Сегодня 14:55
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Днепропетровщина в тройке регионов, где с начала полномасштабной войны открылось больше ФОПов.

Новости Днепра про Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны

Такие данные публикует портал Опендатабот.

Несмотря на войну, в Украине открывают больше ФЛПов, чем закрывают. Аналитики утверждают, что их количество даже больше нежели «довоенные» показатели. В настоящее время в Украине работает более 2 миллионов малых и средних бизнесов.

Рекорд по количеству зарегистрированных ФЛП был установлен в июне. За месяц открыли 31 тысячу 477 бизнесов. Эта цифра самая большая за последние три года. Средний месячный показатель – 25 тысяч предпринимателей.

Ситуация по стране неоднородна. К примеру, один из лидеров по количеству открытых бизнесов – Днепропетровщина. С апреля 2022 по август 2023 в регионе открыли 8 тысяч 632 ФЛП.

Наибольший прирост зафиксирован в Киеве — +12,9 тысяч, и во Львовской области — там увеличилось на 12,3 тысяч предпринимателей. Днепропетровская область замыкает тройку лидеров.

Новости Днепра про Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны

В то же время за с апреля 2022 по сентябрь 2023 свою работу прекратили 290 910 ФЛПов. Ежемесячно свою работу приостанавливает в среднем 17 тысяч предпринимателей.

Больше всего закрывается бизнесов в регионах, которые оккупированы или сильно пострадали от войны:

  • Донецкая область потеряла 8.2 тысяч предпринимателей
  • Харьковская – 7,1 тысяч
  • Херсонская – 4,5 тысяч
  • Луганская – 3,7 тысяч
  • Запорожская – более 2 тысяч.

Новости Днепра про Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны

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