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Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти

Сегодня 10:32
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В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.

Новости Днепра про Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти

В воскресенье, 4 сентября, в Каменском спасали мужчину, который случайно подавился куском мяса. Об этом рассказала врач Лариса Быданцева.

До приезда медиков мужчина успел посинеть от нехватки воздуха. Когда фельдшеры вошли в квартиру, пострадавший лежал на полу лицом вниз, без признаков жизни.

Медсестра после доступа к полости рта корнцангом достала кусок мяса, который перекрыл доступ воздуха в дыхательные пути. После оценки состояния пациента медики сразу начали реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, адреналин.

На 12-й минуте реанимационных мероприятий появились признаки восстановления кровообращения, самостоятельное дыхание, сердцебиение, Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимационное отделение Каменской БСМП.

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