Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность

В Днепре опубликовали график каникул у школьников.

Об этом сообщили в телеграмм-канале «Днепр»

4 сентября – первый день нового учебного года у школьников Днепра.

Учебный год продлится с 1 сентября по 30 мая. До 30 июня состоятся выпускные, выдача документов по образованию и другие организационные вопросы.

Даты начала и конца каникул:

Осенние: 30 октября — 7 ноября

Зимние: 23 декабря — 7 января

Весенние: 25 марта — 31 марта

Напомним, ранее мы рассказывали при каких условиях в школах Днепра могут быть «длительные» каникулы: разъяснение МОН. Также мы писали о том, смогут ли в 2023 году открыть детские сады.

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