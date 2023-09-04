Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность

Об этом сообщили в телеграмм-канале «Днепр»
4 сентября – первый день нового учебного года у школьников Днепра.
Учебный год продлится с 1 сентября по 30 мая. До 30 июня состоятся выпускные, выдача документов по образованию и другие организационные вопросы.
Осенние: 30 октября — 7 ноября
Зимние: 23 декабря — 7 января
Весенние: 25 марта — 31 марта
Напомним, ранее мы рассказывали при каких условиях в школах Днепра могут быть «длительные» каникулы: разъяснение МОН. Также мы писали о том, смогут ли в 2023 году открыть детские сады.
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