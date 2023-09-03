За яких умов у школах Дніпра можуть бути “довготривалі” канікули: роз’яснення МОН

За потреби, школи в Україні можуть пустити дітей на тривалі канікули. Це вирішують навчальні заклади на місцях, а МОН рекомендує тільки дату початку та кінця навчального року.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.
Цьогоріч більшість українських шкіл навчаються за змішаною формою – за партами та онлайн. Не виключення і Дніпро. Якщо раптом виникне потреба перевести дітей на дистанційну через проблеми з енергетикою чи опаленням – тоді навчальні заклади можуть самостійно пустити дітей на канікули.
Усе залежить від безпекової ситуації.
“Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв’язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули”, – акцентував заступник міністра освіти Андрій Сташків.
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