Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные бури

Особенно они влияют на метеозависимых людей.

Ближайшая буря ожидается уже через три дня – 6 сентября. Всего в сентябре их будет четыре – 6, 7-10, 26-28, 30 числа.

6 сентября — сильная магнитная буря.

С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.

С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.

30 сентября — умеренная магнитная буря.

Каждый переживает этот период по-разному. Кто-то не чувствует разницы, но метеозависимые люди могут испытывать угнетенное настроение или головную боль. Магнитные колебания могут оказывать влияние на работу техники или коммуникационных систем.

Люди в эти дни могут испытывать следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность,

повышение или понижение артериального давления,

нарушение сна,

боль в суставах,

апатия или тревога,

головная боль и головокружение,

обострение хронических заболеваний.

Что следует делать во время магнитных бурь:

Заниматься физической активностью.

Поддерживать здоровый рацион питания.

Больше отдыхать и высыпаться.

Пить больше чистой воды.

Не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.

Избегать стресса и тревожных событий.

Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: