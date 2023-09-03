Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные бури

Ближайшая буря ожидается уже через три дня – 6 сентября. Всего в сентябре их будет четыре – 6, 7-10, 26-28, 30 числа.
6 сентября — сильная магнитная буря.
С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.
С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.
30 сентября — умеренная магнитная буря.
Каждый переживает этот период по-разному. Кто-то не чувствует разницы, но метеозависимые люди могут испытывать угнетенное настроение или головную боль. Магнитные колебания могут оказывать влияние на работу техники или коммуникационных систем.
Люди в эти дни могут испытывать следующие симптомы:
Что следует делать во время магнитных бурь:
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