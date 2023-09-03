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Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные бури

Сегодня 16:55
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Особенно они влияют на метеозависимых людей.

Новости Днепра про Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные бури

Ближайшая буря ожидается уже через три дня – 6 сентября. Всего в сентябре их будет четыре – 6, 7-10, 26-28, 30 числа.

6 сентября — сильная магнитная буря.

С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.

С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.

30 сентября — умеренная магнитная буря.

Каждый переживает этот период по-разному. Кто-то не чувствует разницы, но метеозависимые люди могут испытывать угнетенное настроение или головную боль. Магнитные колебания могут оказывать влияние на работу техники или коммуникационных систем.

Люди в эти дни могут испытывать следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность,
  • повышение или понижение артериального давления,
  • нарушение сна,
  • боль в суставах,
  • апатия или тревога,
  • головная боль и головокружение,
  • обострение хронических заболеваний.

Что следует делать во время магнитных бурь:

  • Заниматься физической активностью.
  • Поддерживать здоровый рацион питания.
  • Больше отдыхать и высыпаться.
  • Пить больше чистой воды.
  • Не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.
  • Избегать стресса и тревожных событий.
  • Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

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Новости Днепра про Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные буриУкраїнська Новости Днепра про Днепряне, готовимся: в сентябре Украину накроет сразу 4 мощные магнитные буриРусский

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