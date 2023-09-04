Осінні, зимові та весняні канікули в Дніпрі: дати та тривалість

Про це повідомили в телеграм-каналі “єДніпро”
4 вересня – перший день нового навчального року в школярів Дніпра.
Навчальний рік триватиме з 1 вересня по 30 травня. До 30 червня відбудуться випускні, видача документів про освіту та інші організаційні питання.
Осінні: 30 жовтня — 7 листопада
Зимові: 23 грудня — 7 січня
Весняні: 25 березня — 31 березня
Нагадаємо, раніше ми розповідали за яких умов у школах Дніпра можуть бути “довготривалі” канікули: роз’яснення МОН. Також ми писали про те, чи зможуть в 2023 році відкрити дитячі садочки.
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